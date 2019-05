Gay Pride 2019 Italia | Tutte le date | Gli appuntamenti

GAY PRIDE ITALIA 2019 – A 50 anni dagli eventi di Stonewall e a 25 anni dal primo in Italia è tutto pronto per la nuova stagione Gay Pride 2019. Da inizio Maggio infatti e fino a Settembre tantissime città italiane verranno invase da sfilate arcobaleno, oltre ad appuntamenti e dibattiti inerenti alle lotte della comunità LGBT.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL GAY PRIDE 2019

Gay Pride 2019 Italia | Roma Pride 2019

L’8 giugno nella Capitale appuntamento con il Gay Pride, uno dei più grandi d’Italia. La parata partirà, come da tradizione, da Piazza Repubblica e attraverserà le vie principali di Roma fino ad arrivare a Piazza Madonna di Loreto. L’appuntamento è a Piazza Repubblica alle 15.00 e il corteo partirà alle ore 16.00.

Tanti inoltre gli eventi collaterali a cui si potrà partecipare: aperitivi, mostre, dibattiti su argomenti legati al mondo gay.

La prima parata a Roma risale al 1994: furono richiamate in strade oltre diecimila persone tra cui politici italiani e europei.

Questo percorso:

Piazza della Repubblica

Piazza dei Cinquecento

Via Cavour

Piazza dell’Esquilino

Via Liberiana

Piazza Santa Maria Maggiore

Via Merulana

Via Labicana

Piazza del Colosseo

Largo Corrado Ricci

Piazza della Madonna di Loreto

Gay Pride 2019 Italia | Torino

Il Torino Pride 2019 è previsto invece per il 15 giugno: la manifestazione fa parte del Piemonte Pride che comprende anche il Novara Pride del 14 settembre, l’Alessandria Pride dell’1 giugno, il Vercelli Pride dell’11 maggio. La parata di Torino partirà da corso Principe Oddone alle ore 16.30 e percorrerà via Cernaia, Pietro Micca, piazza Castello e via Po fino ad arrivare a Piazza Vittorio Veneto.

Gay Pride 2019 Italia | Milano

A Milano invece il Gay Pride compie dieci anni: per l’occasione è prevista una Pride Week dal 25 giugno al 29 giugno, ricca di eventi legati alla comunità LGTB. La parata con i carri è prevista per il 29 giugno 2019 e percorrerà le vie principali della città.

Si partirà nel primo pomeriggio in Piazza Duca D’Aosta per poi attraversare il cuore della città tra Via Vitruvio, Via Settembrini, Via Pergolesi e Corso Buenos Aires. La sfilata arcobaleno terminerà come sempre a Porta Venezia dove sarà allestito un palco per permettere alle varie associazioni ed istituzioni pubbliche di tenere discorsi e dibattiti sui diritti della comunità LGBT.

Gay Pride 2019 Italia | Rimini Summer Pride 2019: eventi

In piena estate le Pride Parate invaderanno anche le zone marittime. Capofila Rimini dove l’appuntamento è per il 27 luglio 2019.

Ecco tutte le date in Italia:

1 giugno 2019. Padova Pride 2019.PaginaFacebook

1 giugno 2019. Salerno Pride 2019. Pagina Facebook

1 giugno 2019. Alessandria Pride 2019. Pagina Facebook

1 giugno 2019. Perugia Pride 2019. Pagina Facebook

1 giugno 2019. Modena Pride 2019. Pagina Facebook

8 giugno 2019. Roma Pride 2019. Pagina Facebook

8 giugno 2019. Pavia Pride 2019. Pagina Facebook

8 giugno 2019. Friuli Venezia Giulia Pride. Trieste Pride 2019. Pagina Facebook

8 giugno 2019. Messina Pride 2019. Pagina Facebook

8 giugno 2019. Ancona Pride 2019. Marche Pride 2019. Pagina Facebook

15 giugno 2019. Avellino Pride 2019. Abellinum Pride ad Atripalda Pagina Facebook

15 giugno 2019. Brescia Pride 2019. Pagine Facebook

15 giugno 2019. Vicenza Pride 2019. Pagina Facebook

15 giugno 2019. Varese Pride 2019. Pagina Facebook

15 giugno 2019. Torino Pride 2019. Pagina Facebook

15 giugno 2019. Liguria Genova Pride 2019. Pagina Facebook

15 giugno 2019. Avellino Pride 2019. Pagina Facebook

22 giugno 2019. Siracusa Pride 2019. Pagina Facebook

22 giugno 2019. Bologna Pride 2019. Pagina Facebook

22 giugno 2019. Mediterranean Pride Napoli 2019. Pagina Facebook

22 giugno 2019. Frosinone Pride 2019. Pagina Facebook

29 giugno 2019. Milano Pride 2019. Pagina Facebook

29 giugno 2019. Catania Pride 2019. Pagina Faceboook

29 giugno 2019. Bari Pride 2019. Pagina Facebook

29 giugno 2019. Treviso Pride 2019.Pagina Facebook

28 giugno 2019. Palermo Pride 2019. Pagina Facebook

6 luglio 2019. Toscana Pride 2019. Pisa Pride 2019. Pagina Facebook

6 luglio 2019. Cagliari Sardegna Pride 2019. Pagina Facebook

6 luglio 2019. Asti Pride 2019. Pagina Facebook

6 luglio 2019. Brianza Monza Pride 2019. Pagina Facebook

20 luglio 2019. Matera Pride 2019. Pagina Facebook

27 luglio 2019. Rimini Pride 2019. Pagina Facebook

27 luglio 2019. Reggio Calabria Pride 2019. Pagina Facebook

27 luglio 2019. Campobasso Molise Pride 2019. Pagina Facebook

16 agosto 2019. Gallipoli Salento Pride 2019. Pagina Facebook

14 settembre 2019. Sorrento Pride 2019. Pagina Facebook

14 settembre 2019. Novara Pride 2019. Pagina Facebook

C’è un’app che vuole convertire i gay, e non è stata ancora rimossa da Google Play

Un giovane trans e la sua prima rasatura: il nuovo spot Gillette è LGBT | VIDEO