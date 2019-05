Rousseau M5s iscrizione | Iscrizione M5s | Rousseau M5s

Rousseau M5s iscrizione | Domani 30 maggio 2019 gli iscritti al M5s voteranno per decidere se confermare o meno Luigi Di Maio capo politico del M5s. La crisi degli ultimi giorni, dopo i deludenti risultati elettorali alle Europee, ha gettato il M5s nel caos. Qui una serie di link utili per capire cosa sta succedendo all’interno del M5s:

M5s, Di Maio sotto attacco: scontro interno dopo le europee

Di Maio: “Chiedo il voto Rousseau sul mio ruolo di capo politico”

Piattaforma Rousseau, il 30 maggio si vota per confermare Di Maio capo politico del M5s. Come funziona

Crisi nei 5 Stelle: chi difende Di Maio e chi chiede un passo indietro

Il senatore Paragone attacca di Maio e annuncia le sue dimissioni

Ma chi può votare domani, 30 maggio? E come ci si iscrive alla Piattaforma Rousseau M5s?

Rousseau M5s iscrizione

Per poter votare il quesito che chiede “Confermi Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle?”, bisogna essere iscritti alla piattaforma Rousseau. (Qui abbiamo spiegato come funziona e quali sono i rischi)

Alla piattaforma possono accedere tutti gli iscritti all’Associazione MoVimento 5 Stelle con documento d’identità certificato. Ma il giorno del voto hanno diritto a esprimersi solo coloro sono iscritti da almeno 6 mesi. Si può votare solo con documento certificato, come previsto dallo Statuto del M5s. Ma come ci si iscrive al Movimento Cinque Stelle?

Iscrizione M5s | Come ci si iscrive

Per iscriversi al MoVimento 5 Stelle è necessario essere cittadini italiani, di maggiore età, che non risultino, all’atto dell’adesione, nonché in corso di iscrizione, aderenti o comunque esponenti di altri partiti politici e/o di associazioni in contrasto con gli obiettivi del M5s.

Per iscriversi al Movimento è necessario inserire gli estremi del proprio documento di identità, oltre che dichiarare la propria adesione allo Statuto del M5s e rispettarne le previsioni. Bisogna inoltre aderire al Codice Etico e autorizzare il trattamento dei propri dati personali, anche sensibili.

Chi si iscrive oggi ha diritto a votare sulla piattaforma Rousseau soltanto tra sei mesi.