Prati-gate, il duro attacco di Mara Venier a Pamela Prati

Mara Venier rompe il silenzio su Pamela Prati. La conduttrice di Domenica In è furiosa, si sente presa in giro: “Vorrei rimuovere completamente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati”, confida Mara Venier durante un’intervista all’Adnkronos.

Mara Venier in mutande: gaffe della conduttrice tv a Domenica In | VIDEO

L’intervista a cui la presentatrice 68enne si riferisce è quella del 31 marzo, quando Pamela Prati fu sua ospite a Domenica In per parlare delle nozze imminenti con Mark Caltagirone. In quell’occasione, Pamela Prati aveva parlato fra le lacrime del suo futuro marito e imprenditore, Mark, con cui diceva di avere preso in affidamento due bambini, Sebastian e Rebecca.

“Sono moglie e madre”, aveva più volte ripetuto la Prati facendo commuovere anche Mara, felice di vedere l’amica realizzata a sessant’anni. Il caso-Prati sarebbe esploso poco tempo dopo con le rivelazioni shock di Dagospia.

“Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile, perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso”, ha detto ancora Mara Venier.

Intanto, nella serata di mercoledì 29 maggio 2019 Pamela Prati sarà ospite a Chi l’ha visto per parlare di “truffe romantiche” attraverso falsi profili social di uomini inesistenti.

Pamela Prati ospite a “Chi l’ha visto?”. Scoppia la polemica contro la Rai

Pamela Prati, l’assurda storia del matrimonio (finto?) con Marco Caltagirone | La Prati a Chi l’ha visto

Caso-Prati, le rivelazioni shock di Selvaggia Lucarelli: “Ha mentito al Fisco ed è stata denunciata”