Oroscopo Branko 29 maggio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 29 MAGGIO 2019 – Sono tanti gli astrologi che ogni giorno propongono il loro oroscopo, ma uno dei più famosi e affidabili è da sempre Branko. Il suo oroscopo è molto seguito, visto che da anni viene pubblicato da importanti testate come il Messaggero.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi per il mio segno? Amore, lavoro, fortuna? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 maggio 2019.

Oroscopo Branko 29 maggio 2019 | Previsioni

Cambiamenti nuovi o inaspettati – seppur inseguiti a lungo – finalmente troveranno il loro spazio nella vostra vita. Una fortuna che riguarda principalmente l’area professionale, ma niente vieta alla Luna d’influire anche in amore.

Venere apre la via all’ottimismo. Avvertite una grande sicurezza e siete certi di riuscire nel vostro intento. A lavoro dimostrerete la vostra stoffa e sarete nella posizione ideale per dettare alcune condizioni favorevoli a un miglioramento.

Oroscopo Branko 29 maggio 2019 | Gemelli

Un po’ di fortuna è in arrivo per voi. Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko per voi questa sarà una giornata molto produttiva e l’influsso positivo della Luna vi accompagnerà fino alla settimana prossima.

Questa sarà una giornata interessante dal punto di vista professionale, potreste fare nuovi incontri che apriranno nuove strade alla vostra carriera. Occhio a una neo attrazione fisica che potrebbe sbocciare a momenti.

Cari Leone, vi attende un periodo interessante dal punto di vista finanziario. Mercurio in Gemelli vi permette di osare, un azzardo che, con il giusto equilibrio, potrebbe tramutarsi in successo.

Oroscopo Branko 29 maggio 2019 | Vergine

La carriera potrebbe fare posto a novità interessanti. Secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il futuro potrebbe riservarvi un colloquio importante che segnerà le mosse vincenti per il prossimo mese.

L’amore è sempre stato il vostro punto forte, ma anche quest’aspetto della vostra vita potrebbe vacillare. L’interesse non sempre resta attivo, ogni tanto svanisce e lascia il posto a pensieri di altra natura.

Avete diversi grattacapi, le idee non vi mancano per dare una svolta ai propositi futuri ma siete talmente sommersi dal lavoro da non avere il tempo materiale per mettere in pratica le vostre fantasie.

Oroscopo Branko 29 maggio 2019 | Sagittario

La Luna dissonante scoordinerà pensieri e azioni. Cari Sagittario, la vostra precisione vacillerà nella giornata di oggi, la pressione morale e fisica vi creerà qualche problema.

Marte opposto è piuttosto aggressivo. Tutelate la salute, qualche controllo in più potrebbe aiutarvi soprattutto dopo i disturbi avuti in primavera.

Giornata meravigliosa, stando all’oroscopo di Branko. Tanta positività in amore e in affari. Soprattutto per i single, è in arrivo un uragano di passione.

Tre giorni di luna calante vi hanno resi protagonisti dello zodiaco. Cari pesci, siete protetti su tutti i fronti: amore, lavoro, famiglia, amici. Siete pronti a costruire nuove certezze, ma non dimenticate che il cuore va tenuto morbido per far crescere l’amore.

