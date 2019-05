Oroscopo Paolo Fox 28 maggio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 28 MAGGIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 28 maggio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 maggio 2019 | Previsioni

Questo è il momento perfetto per dimostrare quanto valete. Cari Ariete, approfittate di quest’aria di cambiamento per lasciare il passato nel passato. Siete in una fase di recupero, anche per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Grazie a Saturno, siete diventati un punto di riferimento per chi sta attraversando un momento difficile anche quando forse l’aiuto servirebbe proprio a voi. Di recente avete dovuto gestire un grande problema che vi ha tormentato a lungo ma l’avete sconfitto grazie alla vostra forza interiore ed ecco perché tutti puntano al vostro insegnamento.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 maggio 2019 | Gemelli

Mercurio nel segno vi aiuterà a ricucire qualcosa che è andato perso. Nonostante Giove abbia deciso d’intromettersi, troverete la forza adatta a rimettervi in piedi.

Quest’oggi dovrete prestare molta attenzione, siete un po’ fuori fase e la confusione soprattutto a lavoro non vi aiuta. Siate cauti anche in amore.

Giornata agitata in amore per il Leone, forse siete in attesa di risposte che tardano ad arrivare. I legami traballanti daranno su i nervi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 maggio 2019 | Vergine

La vostra settimana non è iniziata nel migliore dei modi, c’è qualcosa che non va ma non avete capito ancora cosa. Anche se le cose non vanno come volevate, cercate di mantenere la calma.

Avete bisogno di aria, prendere spazio, dedicare del tempo a voi stessi. L’ambiente familiare è il vostro tormento peggiore, avete bisogno di svuotare la testa e vorreste farlo in perfetta solitudine.

Lenta ripresa per lo Scorpione, non riuscite ancora a gestire tutto come vorreste, specialmente in campo sentimentale, ma non è forzando che otterrete l’amore dei sogni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 maggio 2019 | Sagittario

Giornata faticosa per il Sagittario. Eravate in attesa di risposte, ma non sono arrivate e questo vi ha reso un tantino nervosi.

Cari Capricorno, il mese non è partito per il verso giusto e l’amore vi ha voltato le spalle. Non demordete, perché proprio in questi giorni potreste capire come comportarvi riguardo una storia arrivata al capolinea: metterci un punto o tentare di ricucire i rapporti spetta a voi.

Giornata problematica, ma riuscirete a trovare una soluzione a tutto. Siate cauti in amore, non fate il passo più lungo della gamba esprimendo sentimenti che in realtà non provate ancora.

Siete confusi e avete la polemica facile quest’oggi. Cari Pesci, non è una settimana da ricordare, ma qualche soddisfazione potrebbe rivalutare la carte in tavola.