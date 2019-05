Oroscopo Paolo Fox 27 maggio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 27 MAGGIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 27 maggio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 maggio 2019 | Previsioni

Mercurio è favorevole al vostro segno e vi permette di aprire una settimana all’insegna della prolificità. Vi piacciono le nuove sfide e avete deciso di sperimentare cose nuove, ma attenzione a non attendere delle risposte in tempi brevi: le soddisfazioni migliori arrivano col tempo.

Questo è un periodo astrale molto favorevole al vostro segno. Cari Toro, molto presto potrete raccogliere i frutti del vostro raccolto, arriveranno grandi e piccole soddisfazioni per i vostri sacrifici.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 maggio 2019 | Gemelli

Avete bisogno di riposare, cari Gemelli. Siete abbastanza sottotono nella giornata di oggi, dovreste provare a liberare di più la mente. Non sprecate troppe energie.

Siete agitati e soprattutto insoddisfatti, un mix letale per chi è nella vostra posizione. Vivrete una serie di contrasti nella giornata di oggi, a livello lavorativo ma anche personale, soprattutto se la miccia passionale si è un po’ affievolita negli ultimi tempi.

La settimana inizia in modo positivo per voi. Cari leone, potrebbero arrivare diverse novità in questi giorni. Attenzione all’area sentimentale, potrebbero esserci dei conflitti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 maggio 2019 | Vergine

Avete un debole per la programmazione, volete tenere tutto sotto controllo ma gli imprevisti accadono e dovete prendere una decisione. Potrebbe esserci qualche ritardo nelle vostre immediate scadenze.

Avete fatto un passo avanti rispetto all’inizio del mese e adesso avete nuovi progetti su cui puntare. Non è possibile risolvere tutti i problemi insieme, vanno affrontati uno per volta e prima o poi riceverete le risposte che state cercando.

Questo non è un periodo facile per voi. Avete tanti pensieri per la testa e potreste trovarvi nel bel mezzo di più discussioni. Neanche l’amore è al top.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 maggio 2019 | Sagittario

Volete preservare i vostri spazi, la vostra libertà. L’ideale sarebbe una vacanza, lontani da tutto e tutti, ma non potete al momento. Alcuni ritardi in area professionale vi provocano grande stress.

Avvertite una grande stanchezza fisica, per fortuna a voi ci pensa l’amore. L’estate che verrà sarà molto intensa, ma pensate a vivere nel presente e a recuperare la serenità di coppia.

Siete in una fase di riflessione, non potete rimediare agli errori del passato semplicemente cancellandoli e la cosa vi attanaglia. Se a lavoro vivete una situazione che non vi piace, parlate. Questo sarà un periodo di forti cambiamenti.

Confusione in arrivo per il vostro cuore tormentato. Cari Pesci, la sfera sentimentale non è delle migliori in questo periodo. Non siete in grado di trovare una soluzione a nessuno dei vostri problemi.