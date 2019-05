Voli a prezzi stracciati per maggio e giugno

Offerte voli Ryanair maggio giugno | Milano | Roma | Bologna | Torino | Bari

È vero, il tempo non è dei migliori, ma è proprio in questi momenti che sale forte la voglia di fare la valigia in cerca di un posto al sole. Una spiaggia, una piazza, una piazzola di sosta: ovunque, ma non sotto questa pioggia di fine maggio. La soluzione ce l’ha – come al solito – Ryanair.

Sul sito della compagnia low cost irlandese spuntano delle allettanti offerte per questi ultimi giorni di maggio e per il mese di giugno. Milano, Roma, Bologna, Torino, Bari: le partenze convenienti sono da tutte le città in cui Ryanair è presente.

Offerte voli Ryanair maggio giugno | Milano

Da Milano le partenze più convenienti sono per Bratislava, dove sarà possibile volare a partire da meno di nove euro, ma anche Londra, sempre allo stesso prezzo. Brema, Copenaghen e Colonia saranno raggiungibili a partire da 9,99 euro, mentre per andare a Berlino e Budapest basteranno meno di tredici euro. Le città più care da raggiungere da Milano sono Cefalonia (a 188 euro) e Fuerteventura (a 240).

Offerte voli Ryanair maggio giugno | Roma

Per quanto riguarda le partenze economiche dalla Capitale, da Roma Fiumicino sarà possibile partire per Vienna a 15 euro, per Barcellona a 18, Palermo a meno di venti. Le mete più care da raggiungere da Roma sono, invece, Siviglia, su cui si vola con un minimo di 60 euro, e Lanzarote, dove si arriva con 107 euro.

Offerte voli Ryanair maggio giugno | Bologna

Da Bologna arrivare a Marsiglia costerà meno di 5 euro. Per arrivare a Bristol basteranno meno di 15 euro, come pure a Copenaghen e Londra. Le città più care da raggiungere saranno invece Malaga a 92 euro e Tenerife a 139.

Torino

Dall’aeroporto di Torino sarà possibile arrivare a Barcellona con 15 euro, come pure a Malta e a Londra. Per volare nella marocchina Fez basteranno venti euro, mentre per arrivare a Catania il costo del biglietto partirebbe da 78 euro.

Bari

Partire da Bari per andare a Berlino costerà circa 15 euro; per arrivare a Parigi e a Cracovia serviranno appena venti euro, mentre per raggiungere Londra occorreranno 26 euro. La meta più cara è Porto, con 78 euro.

