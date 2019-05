Europee 2019 Lega secondo partito Europa | La Lega, per numero di seggi, è il secondo partito in Europa e prima forza politica del futuro gruppo sovranista Alleanza europea dei popoli e delle nazioni, dietro ai tedeschi Cdu-Csu, l’alleanza di Angela Merkel.

È quanto emerge dai risultati sulle elezioni Ue fin qui disponibili (mancano ancora quelli relativi al Brexit Party di Farage).

Primi nell’Ue sono i tedeschi della Cdu-Csu che dovrebbero raccogliere 29 seggi, mentre il Rassemblement di Marine Le Pen avrebbe conquistato 22 seggi. La Lega, secondo le stime del Pe, dovrebbe invece ottenere 24 seggi.

Europee 2019 Lega secondo partito Europa | Il commento di Salvini

Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini a Milano, in conferenza stampa a via Bellerio, ha commentato: “È un successo incredibile non solo della Lega in Italia ma anche della Le Pen in Francia e Farage in Inghilterra. È il segno di un’Europa che cambia”.

Poi Salvini ha aggiunto: “Usiamo questi consensi non per regolamenti di conti interni: il mio avversario è la sinistra. Da domani si torna a lavorare serenamente con gli alleati di governo”.

