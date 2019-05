“La ragione di tutto ciò che faccio… ecco cosa voglio poter fare con la mia musica❤️”. Così Elettra Lamborghini ha scritto su Instagram ai suoi follower, il 26 maggio. La didascalia accompagna una serie di foto che ritraggono la ricca ereditiera intenta a incontrare alcuni pazienti del reparto di pediatria di un ospedale.

“Aiutare le persone è il mio principale obiettivo al momento, ho iniziato da questo piccolo gesto, ma voglio fare molto di più in futuro. Amo la vostra energia ragazzi. Grazie❤️ la vostra energia è più grande e forte di qualsiasi cosa al mondo! Grazie Ansabbio e grazie all’Ospedale Rizzoli… tornerò presto a trovarvi, promesso❤️👭👫 e ricordatevi: mai mollare forza e coraggio❤️”, ha scritto ancora la cantante.

Elettra Lamborghini ha visitato l’ospedale Rizzoli insieme all’Associazione Nazionale Spettacolo a Beneficio Bambini in Ospedale. Sull’account Instagram della onlus si legge nella descrizione “quando l’incontro di una Star e i bambini diventa terapia del Sorriso Star-therapy”.

La star in questione stavolta è stata proprio l’ereditiera e giudice di The Voice. Sull’account social della onlus compare un ringraziamento speciale per la cantante: “La vita è fatta di piccoli gesti che alla fine creano meraviglie. Grazie, Elettra Lamborghini per aver detto sì ad Ansabbio e donato sorrisi ai bambini in ospedale”.

Nelle immagini pubblicate dalla Lamborghini sul suo account Instagram si vede la ragazza che abbraccia e saluta i bambini, incontra infermieri e medici dell’ospedale Rizzoli di Bologna e porta un po’ di felicità e spensieratezza ai piccoli pazienti.

Un gesto, quello di Elettra Lamborghini, che è stato particolarmente apprezzato dai suoi follower. E infatti sotto al post piovono decine e decine di commenti in cui i fan dimostrano il loro affetto per la giovane ereditiera.

