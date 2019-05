La bufala su Nicola Zingaretti che ferma i carri armati sovietici a tre anni

Nicola Zingaretti bufala

“Nicola Zingaretti ha appena detto su La7 di aver cominciato a far politica protestando, facendo i picchetti contro i carri armati sovietici inviati a Praga. I carri armati sovietici entrarono a Praga nel 1968. Zingaretti è nato nel 1965. Zingaretti aveva 3 anni nel 1968”, si legge nel tweet rilanciato da Giovanni Medici nella serata del 24 maggio e divenuto virale nel giro di poche ore raccogliendo migliaia di retweet e like. Ma davvero il segretario nazionale del Partito Democratico ha mentito in diretta televisiva? Ovviamente no, si tratta di una classica bufala da fine campagna elettorale.

Nonostante il racconto di Zingaretti fosse facilmente verificabile andando direttamente alla fonte della notizia – l’intervista a Bersaglio Mobile di Enrico Mentana andata in onda proprio nella stessa serata di venerdì 24 maggio – la bufala diffusa dall’account @giovannimedici6 ha letteralmente fatto il giro di Twitter finendo per diventare uno degli argomenti più trattati dagli utenti. Di quale schieramento? A giudicare dai commenti e dai retweet, a diffondere a tambur battente la fake news sul segretario nazionale del Partito Democratico sono stati soprattutto utenti vicini ai cosiddetti sovranisti italiani, ma non solo: alla bufala, infatti, ha creduto anche il senatore leghista Alberto Bagnai, che l’ha immediatamente retwittata ai propri follower.

Ma che cos’ha dichiarato davvero Nicola Zingaretti durante l’intervista a Bersaglio Mobile? Scoprirlo è semplice, basta andare sul sito di La7 e riguardare il filmato originale. Il segretario nazionale del Partito Democratico, come si sente al minuto 27.30, ha infatti raccontato che ha iniziato a fare politica protestando in piazza contro i carri armati sovietici in Afghanistan. “Io ho iniziato a fare politica quando facevamo i cortei contro i carri armati in Afghanistan”, dice chiaramente Zingaretti. Il 1968 e l’invasione di Praga menzionate da @giovannimedici6 non c’entrano nulla, quindi, perché Zingaretti nel suo racconto parla della guerra in Afghanistan combattuta ben 11 anni dopo, tra il 1979 e il 1989, quando l’attuale segretario del Pd aveva tra i 14 ai 24 anni e non certo tre.

