Le prime pagine dei quotidiani di oggi, sabato 25 maggio

Prime pagine quotidiani oggi | Sabato 25 maggio 2019 | Giornali

PRIME PAGINE QUOTIDIANI OGGI 25 MAGGIO – Ecco i titoli e le notizie sulle prime pagine dei quotidiani italiani di oggi, sabato 25 maggio 2019. Le informazioni dai principali giornali. Le maggiori testate mettono in evidenza le dimissioni di Theresa May nel Regno Unito. Ma tiene banco anche la campagna elettorale delle Elezioni Europee, che si è conclusa ieri con gli ultimi scontri tra i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il Messaggero intanto fa notare come proprio l’Europa sia sparita dal dibattito degli ultimi giorni. Il direttore della Verità Maurizio Belpietro ha firmato lo storico quotidiano della sinistra, L’Unità, e dalla prima pagina spiega il perché.

La Repubblica: “Un’altra Europa senza di loro. May se ne va. Le sue dimissioni aprono la strada ai ‘duri’ della Brexit. Merkel, l’ultimo comizio. ‘Difendere i nostri valori’. Ma prepara l’uscita”.

La Stampa: “Berlusconi-Salvini, sfida sul governo. ‘Cade dopo le Europee’. Il vicepremier: non cambieremo l’esecutivo ma le politiche agricole dell’Ue”

Il Messaggero: “Liti nel governo, Europa sparita. Domani il voto per Strasburgo, Di Maio sfida Salvini: in ogni caso M5S maggioranza alle Camere. La replica: Lega primo partito, non voglio la crisi. Il governo punta a un commissario economico”.

Il Sole 24 Ore: “Investimenti e consumi, l’Italia rimane incagliata”

Il Mattino: “Salvini-Di Maio, l’ultimo duello. Domani al voto: ancora liti nel governo ma la Ue è sparita dalla campagna elettorale. ‘Lega primo partito, non voglio la crisi di governo’. ‘Ma M5S ha la maggioranza’”

Il Fatto Quotidiano: “Lazio di Zingaretti: 60 milioni senza gara in ‘ricerche’. Un imprenditore compra uno stabilimento per 1 euro, poi lo riempie di soldi pubblici grazie a Regione e Cnr”

Il Giornale: “Nostra intervista a Berlusconi. ‘Con il voto ai sovranisti scenario da incubo’. Il Cavaliere: ‘Solo Forza Italia può evitare i disastri di questo governo”

Libero: “Silenzio, domani si vota. Di Maio ha le ore contate. Se la Lega supererà M5S, Gigino perderà il pallino nel governo e verrà messo in discussione il suo ruolo di capo. Fico e compagni, dopo avergli dettato la linea, sono pronti a giubilarlo”

Il Tempo: “Torna l’Unità per le nozze Pd-M5S. Oggi in edicola per un giorno lo storico quotidiano del Pd, che alla vigilia del voto intervista oltre al leader del partito Zingaretti pure Di Maio, sempre più vicino a dire addio a Salvini”

La Verità: “Nemici di ogni censura. Vi spiego perché firmo ‘L’Unità’. Pur non conividendon la linea, permetto al quotidian comunista di salvare la testata tornando in edicola per un giorno. Così come, alla faccia di chi mi accusa di razzismo e intolleranza pubblico le reclame pro eutanasia di coloro che stracciano i manifesti a favore della vita”

Il Dubbio: “Tutti in fila per l’Europa, ma per fare i conti a casa. Domani alle urne, tengono banco solo le sfide casalinghe”.

Il Foglio

Il Resto del Carlino: “M5S e Lega, un finale al veleno. DI Maio: restiamo il primo partito. Salvini: da lunedì si cambia rotta”

Il Gazzettino: “Salvini-Di Maio, duello finale. ‘Lega primo partito’, ‘Ma M5S è maggioranza’. A Nordest 17 liste per assegnare 15 seggi in Europa”

Il Secolo XIX: “Due inchieste a Genova su poliziotti e antagonisti”

L’Unione Sarda: “Urbanisica, asse Solinas-M5S”

La Gazzetta del Mezzogiorno: “Super-duello per il governo”

La Notizia: “Un voto per cambiare l’Europa e rafforzare il governo gialloverde”

Avvenire: “Ue non è azzardo”

L’Osservatore Romano: “Dio abita nei poveri”

Prime pagine quotidiani oggi | Sabato 25 maggio 2019 | Giornali sportivi

La Gazzetta dello Sport: ” La Joya di Sarri. Dybala e Pjanic intoccabili e torna Higuain. I piani dell’allenatore del Chelsea che resta in pole per il dopo allegri”

Corriere dello Sport: “Nasce la Juve anti Allegri. Sarri studia il rilancio degli ‘emarginati’. Nel nuovo corso Pjanic, Rugani e Bernardeschi uomini chiave. Higuain torna, Hysaj nel mirino. E Dybala conferma: ‘Io resto'”