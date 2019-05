Le prime pagine dei quotidiani di oggi, venerdì 24 maggio

Prime pagine quotidiani oggi | Venerdì 24 maggio 2019 | Giornali

PRIME PAGINE QUOTIDIANI OGGI 24 MAGGIO – Qui trovate i titoli e le notizie sulle prime pagine dei quotidiani italiani di oggi, mercoledì 22 maggio 2019. Le informazioni dai principali giornali. In evidenza sulle maggiori testate l’ultimo botta e risposta della campagna elettorale, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sull’abuso d’ufficio. Ma i primi risultati delle Elezioni Europee: in Olanda vengono premiati i laburisti e sconfitti gli euroscettici populisti. Repubblica racconta di un cronista manganellato dalla Polizia a Genova. Gli agenti proteggevano un corteo di Casapound.

Il Corriere della Sera: “Olanda, i populisti non sfondano. Exit poll: a sopresa in testa i laburisti. Lega-M5S, sconto e insulti sull’abuso d’ufficio”

La Repubblica: “Manganellato un nostro cronista. Stefano orgone colpito dagli agenti: costola fratturata e due dita rotte. La Polizia proteggeva il comizio di Casapound. Aperta un’inchiesta”

Il Messaggero: “Olanda, frenata dei sovranisti. Gli exit poll danno i laburisti in testa. Tengono i conservatori, in affanno i populisti. Al voto anche l’Inghilterra: la May in caduta libera rinvia le dimissioni, Farage vola nei sondaggi”

Il Sole 24 Ore: “Dazi, Brexit, voto Ue: alta tensione sui mercati”

Il Mattino: “Europee, il Sud dimenticato. Comizi di chiusura, tutti i leader da Roma in su. Il flop del reddito porta al Nord anche i 5Stelle. Salvini-Di Maio, l’ultimo scontro sull’abuso d’ufficio. ‘Blocca l’Italia, va rivisto’

Il Giornale: “Fra due giorni si vota. Istruzioni per l’uso (e per non affogare). Ecco i numero che certificano il fallimento totale gialloverde in economia. Se non si cambia, andrà peggio. E il governo litiga pure sul falso in bilancio”.

Libero: “Modello economico nel Triveneto. Il modello Carroccio paga. Nelle regioni dove il centrodestra ha fatto il pieno di voti e i pentastellati non hanno vinto seggi si è arrivati a un livello di esportazioni mai visto, cinque volte superiore a quello del Mezzogiorno”

Il Tempo: “Roma, la violenza dei bravi ragazzi. Caccia alla lista dei frequentatori della discoteca dello stupro, giovani ‘carini e insospettabili’. Controllate le telecamere intorno allo stadio. Reazion choc dei coetanei: ‘Cose che capitano'”

La Verità: “L’Agcom vara multe salatissime. Tappano la bocca a chi critica islamici, rom, trans e migranti. L’ente del montiano Cardani vuol rieducare stampa, tv e social? Arbitrari. Denunce? Da ‘associazioni rappresentative’. Scopo? Bavaglio a chi non si allinea”

Il Resto del Carlino: “Salvini e Di Maio alla rissa finale”. Insulti sulla giustizia. Il capo M5S: ‘Matteo vuole la crisi di governo'”.

Il Gazzettino: “Pedemontana, scontro frontale M5S-Regione”

Il Secolo XIX: “Salvini-Di Maio, lite fino alla fine. Berlusconi: si vota e il governo cade”

Il Manifesto: “In e out. Le elezioni europee di aprono con la paradossale partecipazione del Regno Unito che potrebbe premiare il nuovo partito di Farage. In attesa delle dimissioni di May, che per ora non molla. L’Olanda frena gli euroscettici, socialdemocratici in testa”

Il Dubbio: “Sfida sull’abuso d’ufficio. Salvini attacca, poi frena. Nuovo scontro sulla giustizia tra Lega e Movimento 5 Stelle”

L’Unione Sarda: “Sardegna, pulizie di stagione. Allarme spazzatura in mezza Isola. Via ai controlli del Corpo forestale”

La Gazzetta del Mezzogiorno: “Di Maio-Salvini a colpi di spot. Il pentastellato: stop all’abuso d’ufficio. Il leghista: avanti con la flat tax. L’allarme di Fmi e Fed: la battaglia dei dazi mette a rischio la crescita”

Avvenire: “Denuncia, sempre”

L’Osservatore Romano: “Dialogo fraterno per creare percorsi di pace”

Prime pagine quotidiani oggi | Venerdì 24 maggio 2019 | Giornali sportivi

La Gazzetta dello Sport: “Juve Sarri. Oh Yes. Paratici ha incontrato a Londra il tecnico del Chelsea”

Corriere dello Sport: “Zaniolo. Lo scippo. L’esteno della Roma minaccia l’addio sui social dopo la rapina alla madre. ‘Poi non lamentatevi'”

Tuttosport: “Esclusivo: Chielllini in redazion. ‘Juve, avrai un grande allenatore'”