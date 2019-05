Elezioni europee 2019 Repubblica Ceca exit poll | Risultati voto

Europee Repubblica Ceca 2019 exit poll – Dopo Gran Bretagna e Olanda, che hanno votato nella giornata di ieri, la Repubblica Ceca vota venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio per le elezioni Europe 2019.

I risultati ufficiali delle elezioni in Repubblica Ceca usciranno domenica 26 maggio nella notte, esattamente insieme agli altri 27 paesi europei.

> Le previsioni di voto: chi vincerà?

Gli exit poll – In Repubblica Ceca non sono attesi exit poll al termine del voto, ma si attenderanno direttamente i risultati domenica sera.

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

I candidati eletti – Ventuno i candidati eleggibili. In Repubblica Ceca corrono 39 partiti, movimenti e coalizioni con 842 candidati.

Elezioni europee 2019 Repubblica Ceca exit poll | Partiti

I partiti – I principali partiti cechi sono il movimento populista Ano (Azione del cittadino scontento), TOP (il partito tradizionale ceco), CSSD (il partito social-democratico ceco) e il KSCM (partito comunista ceco).

Elezioni europee 2019 Repubblica Ceca exit poll | Proiezioni

Le proiezioni – Secondo un sondaggio dell’agenzia Median, il favorito alle prossime elezioni europee è il movimento populista Ano (Azione del cittadino scontento) del premier Andrej Babis, seguito dai Pirati e dai Civici democratici (Ods), il tradizionale partito di centro destra. Il risultato, spiegano i sondaggisti, dipenderà dall’affluenza alle urne: se fosse bassa se ne avvantaggerebbero i partiti dell’opposizione.

Il movimento populista potrebbe ottenere tra il 22 e il 25 per cento dei voti, i Pirati circa il 14 per cento e i Civici democratici tra il 13 e il 14 per cento dei voti. Con gli estremisti euroscettici della Libertà e democrazia diretta (Spd) di Tomio Okamura simpatizza circa il 10 per cento dei cechi.

Attorno al 10 per cento potrebbero conquistare gli europeisti del Top 09, mentre la percentuale prevista per i comunisti (Kscm) e i democratici sociali (Cssd) è tra il 5 ed il 6 per cento. Potrebbero avere chance anche soggetti non parlamentari, grazie alla buona reputazione dei loro leader e attuali eurodeputati Pavel Telicka alla testa del movimento Hlas (Voce), o Jaromir Stetina, il leader dell’Europa insieme.

La popolazione – Con una popolazione di 10.553 843 di persone, la Repubblica Ceca è uno degli stati europei più piccoli. Fa parte dell’Unione europea dal 2004.

L’affluenza – Da monitorare il dato dell’affluenza, scarso nelle elezioni europee 2014 quando appena il 18,2 per cento degli aventi diritto si recò alle urne. Si prevede una partecipazione del 27 per cento, ma nelle ultime elezioni europee nel 2014 solo il 18,2 per cento è andato a votare.

Cosa aveva votato nel 2014 – Per le ultime elezioni europee del 2014, in Repubblica Ceca aveva vinto il partito Azione del cittadino scontento ANO con il 16,13 per cento di preferenze e 4 seggi guadagnati. Al secondo posto il partito tradizionale TOP con il 15,95 per cento dei voti e 4 seggi. Terza posizione per il partito dei democratici sociali CSSD, con il 10,9 per cento dei voti e 4 seggi guadagnati.

Qui una serie di link utili sulle elezioni europee 2019:

• Quando si vota in Italia

• Come si vota: la guida al voto

• Quali sono i documenti da portare al seggio

• Chi sono i candidati di ogni partito

• Cosa dicono gli ultimi sondaggi elettorali

• Quali sono i gruppi politici del Parlamento Ue