Royal Family, il delizioso nomignolo di papà William per la piccola Charlotte | VIDEO

Il duca e la duchessa di Cambridge visitano il Chelsea Flower Show della famiglia reale inglese. Con loro anche i tre figli: George, Charlotte e Louis. Nelle immagini diffuse sui social, si vede la famigliola di Kate e William giocare felice immersa nel verde.

I bambini saltano e si divertono sulle altalene di corda. Ma i genitori non sono da meno: foto e video immortalano infatti un principe William tornato bambino che, insieme ai figli, si arrampica e ride di gusto in mezzo alla natura.

Buon compleanno, Charlotte! Le foto inedite della principessa più amata del Regno Unito

Nel video pubblicato dall’account dei duchi di Cambridge alcuni fan della famiglia reale hanno notato un dettaglio che sta facendo impazzire i sudditi britannici. Ad attirare l’attenzione di tanti è il nomignolo con cui papà William chiama la sua bambina, la principessina Charlotte.

Il duca si rivolge alla sua secondogenita di quattro anni e le chiede di spingerlo sull’altalena. Secondo i più attenti, pare che il principe William abbia chiamato la piccola Charlotte “mignonette”.

Il termine non appartiene alla lingua inglese, ma al francese. Mignonette significa “graziosa”. Non tutti i fan della famiglia reale sono d’accordo su questa interpretazione, ma in tanti invece credono che papà William chiami “mignonette” la piccola Charlotte. Sarebbe la prima volta che succede in pubblico.

Kate e William amano profondamente stare all’aria aperta, in mezzo alla natura, per questo hanno fortemente sostenuto la nascita del parco. In un’intervista rilasciata alla BBC, la duchessa di Cambridge ha affermato: “Sento davvero che la natura e l’essere interattivi all’aria aperta hanno enormi benefici sul nostro benessere fisico e mentale, in particolare per i bambini piccoli. Spero davvero che questo bosco che abbiamo creato ispira davvero famiglie, bambini e comunità per uscire, godersi la natura e la vita all’aria aperta, e trascorrere insieme del tempo di qualità “.

Cosa farà da grande la piccola Charlotte?