OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 23 MAGGIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 23 maggio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2019 | Previsioni

Il lavoro comporta ancora qualche problematica, ma state cercando di risolverla in tempi stretti. La Luna dissonante nel vostro segno potrebbe farvi sentire più stanchi del dovuto e soprattutto molto più tesi.

Avvertite una forte stanchezza, evitate il carico di stress in questa giornata. Siete in una fase di rivoluzione che si concluderà quest’estate. Nel frattempo, concedetevi un rinnovo anche in ambito professionale.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2019 | Gemelli

Vi è arrivata una bella notizia che vi darà forza per affrontare l’intera settimana. Forza e coraggio, una vittoria potrebbe aspettarvi all’orizzonte.

Non siate troppo cattivi quest’oggi, trattenete una critica di troppo sia con gli altri che con voi stessi. Avete la lingua affilata e non volete trattenere i pensieri nella vostra testa, ma a volte è meglio non dare fiato alla bocca, soprattutto se non volete ferire chi amate di più.

Siete molto esigenti quest’oggi, soprattutto in amore. Avete scelto di dedicare molto tempo al lavoro il che potrebbe condurvi verso assicurati successi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2019 | Vergine

Siete sommersi dall’amarezza, il caos regna sovrano nella giornata di oggi e la vostra confusione mentale è dovuta anche a un’insoddisfazione lavorativa. Forse è arrivato il momento di cambiare rotta.

Evitate le complicazione, non attaccate briga con le persone che vi circondano altrimenti potrebbe finire male. Avete bisogno di ritrovare un po’ d’equilibrio perso in questi giorni.

Occhio ai sentimenti, quest’oggi avrete bisogno di una doppia protezione attorno al cuore, in particolare contro le critiche facili. Se avete chiuso da poco una storia d’amore, potreste avere un ripensamento.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2019 | Sagittario

Il lavoro assorde tutta la vostra attenzione e l’amore è scalato in secondo piano: errore. Date per scontato una passione che dura da anni e fate male perché il vostro partner potrebbe risentirsi della mancanza d’attenzioni.

Avete deciso di lasciare il passato nel passato e volete focalizzarvi soltanto sui nuovi problemi da risolvere. Superare un trauma è difficile, ma non impossibile, e siete determinati a farlo. Avete già toccato il fondo, adesso dovete soltanto risalire.

Siete troppo irrequieti quest’oggi, avete bisogno di ritrovare la vostra pace interiore, un progetto che avete lasciato a giorni migliori sperando che le acque si placassero da sole.

Questa è una giornata che ruota attorno al denaro. Le vostre finanze stanno avendo un rallentamento e potreste rifiutare un accordo lavorativo poco stimolante dal punto di vista economico. L’amore anche a rilento, migliorerà da domenica.