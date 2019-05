Maturità 2019 commissari esterni | Maturità 2019 | Date | Nomi | Quando usciranno

Cresce l’attesa dei maturandi per conoscere i nomi dei commissari esterni dell’esame di Stato 2019. Un’informazione molto utile per capire su cosa prepararsi con particolare attenzione e quali potrebbero essere gli argomenti più papabili.

Ormai è sempre più probabile che le nomine non saranno rese note dal Miur prima della prossima settimana: questo perché è fissata per domani, 24 maggio, la scadenza per la consegna della domanda da parte dei docenti.

Facendo riferimento agli anni passati, le date di uscita dei commissari esterni risalgono al 5 giugno nel 2018 e al 6 giugno nel 2017. La pubblicazione avviene di solito sempre in settimana e mai durante il weekend e tra le date probabili c’è martedì 4 giugno oppure martedì 28 maggio.

La commissione d’Esame è formata da 3 commissari interni e 3 esterni a cui si aggiunge il presidente, anche lui esterno. Ognuno dei membri della commissione dovrà rappresentare una materia dell’indirizzo scolastico.

Gli elenchi, una volta ultimati, vengono inviati dal ministero dell’Istruzione alle segreterie scolastiche che devono farne prendere visione a tutti gli studenti dell’ultimo anno.

Allo stesso tempo saranno anche disponibili online sul sito del Miur nel portale dedicato all’Esame di Stato 2019 cliccando sulla sezione ‘Cerca la commissione’.

All’esame orale ogni commissario (esterno e interno, oltre al presidente di commissione) può interrogare gli studenti ma solo sulle materie per cui è abilitato all’insegnamento.

Anche per il colloquio orale, la decisione del voto è collegiale e si possono assegnare al massimo 20 punti per ogni prova.

