Ultimi sondaggi europee 2019 22 maggio | Sondaggi europee

Ultimi sondaggi europee 2019 22 maggio | Sono ormai pochissimi i giorni che mancano alle elezioni europee 2019. Che aria tira? Qual è l’umore?

Qui gli ultimi sondaggi che fanno una previsione su quanti seggi guadagnerà ogni gruppo parlamentare europeo. Un grafico di Politico ne delinea le possibili formazioni. Si può vedere infatti il numero di seggi che ogni partito potrebbe vincere secondo le proiezioni.

Ricordiamo che i sondaggi politici elettorali che riguardano l’esito delle elezioni o gli orientamenti politici e di voto degli elettori sono fermi al 10 maggio, giorno in cui è scattato il divieto di pubblicazione dei sondaggi per le leggi italiane.

Ultimi sondaggi europee 2019 22 maggio | Le proiezioni

Le elezioni si avvicinano e i maggiori partiti nei diversi paesi membri continuano a consolidare le loro posizioni (Qui abbiamo raccontato del curioso fenomeno dei sondaggi clandestini).

Ultimi sondaggi europee 2019 22 maggio | I partiti con più seggi

Il partito che secondo i sondaggi di Politico dominerà le elezioni è l’European People’s Party (EPP), la famiglia politica europeista di centro e di centro-destra che raccoglie le forze generalmente classificabili come moderate, cristiano-democratiche e conservatrici. Per l’EPP il sondaggio prevede la conquista di 169 seggi. Questa coalizione, secondo l’ultimo sondaggio realizzato da YouGov, arriverà ad un 35 per cento dei consensi.

Al secondo posto i socialisti, Progressive Allience of Socialists (S & D) con un totale di 146 seggi.

Poi l’Allience for Liberals and Democrats for Europe (ALDE), alleata di En Marche!, l’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa è un’alleanza transnazionale tra due partiti politici europei, il Partito dell’Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l’Europa e il Partito Democratico Europeo che secondo i sondaggi conquisterà 105 seggi parlamentari.

L’Alleanza Europea di Salvini, secondo Politico, riuscirà a guadagnarsi 75 seggi.

In quinta posizione il gruppo parlamentare European Conservatives and Reformists (ECR), che prenderà secondo il sondaggio 57 seggi.

Di seguito ci sono i gruppi parlamentari di sinistra: i Verdi e GUE, i sondaggi prevedono per loro rispettivamente 55 e 51 seggi.

In fondo alla classifica demoscopica la coalizione Cinque Stelle e partito pro-Brexit, con 49 seggi.

