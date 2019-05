Maturità 2019 date | Maturità 2019 | Calendario | Quando sono

L’esame di maturità si avvicina: quest’anno la prima prova si svolgerà mercoledì 19 giugno e la seconda prova giovedì 20 giugno.

Entrambe queste date sono state fissate dal ministero dell’Istruzione diversamente da quanto accade con gli orali che vengono stabiliti invece dai singoli istituti.

Quest’anno inoltre i colloqui dovrebbero iniziare in anticipo in quanto, agli scritti, è stata soppressa la cosiddetta terza prova. Altra novità che riguarda gli orali, non ci sarà più la tesina come argomento a piacere con cui iniziare l’esame.

Di seguito il calendario dell’esame di maturità 2019:

Prima prova 2019: 19 giugno ore 8.30 (la prima prova scritta suppletiva si svolgerà il 3 luglio alle ore 8.30)

Seconda prova 2019: 20 giugno ore 8.30

In alcuni indirizzi di studio il secondo scritto si svolge in due o tre giornate, per cui molti maturandi saranno alle prese con questa prova anche il 21 e il 22 giugno.

Una volta concluse prima e seconda prova, inizieranno gli esami orali che si svolgeranno tra fine giugno e metà luglio: le date vengono stabilite dalla commissione durante la riunione plenaria. L’orale inizia con l’estrazione di una busta contenente documenti, testi e tematiche da cui partire.

Non ci sarà più la tesina ma andrà presentata una relazione sull’alternanza scuola-lavoro.

Infine, la Commissione farà domande su Cittadinanza e Costituzione. L’esame orale dura circa 40 minuti ma talvolta può arrivare fino a 60 minuti.