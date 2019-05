Live non è la D’Urso anticipazioni 22 maggio 2019 | Decima puntata | Ospiti | Stasera | Eliana Michelazzo | Mark Caltagirone

LIVE NON È LA D’URSO ANTICIPAZIONI 22 MAGGIO 2019 – Va in onda questa sera mercoledì 22 maggio 2019 una puntata che si preannuncia davvero scoppiettante di Live Non è la D’Urso, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5.

Live non è la D’Urso anticipazioni 22 maggio 2019 | Eliana Michelazzo

In primo piano nella puntata di oggi di Live l’intervista esclusiva a Eliana Michelazzo, la manager di Pamela Prati, che secondo le indiscrezioni che TPI ha fornito in anteprima rivelerà stasera che Mark Caltagirone non esiste.

Dichiarazioni choc sul caso di gossip dell’anno, vale a dire il matrimonio poi annullato tra Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone. Un tema che Live non è la D’Urso ha trattato ampiamente nel corso delle settimane.

Nella precedente puntata infatti Barbara D’Urso ha ospitato in studio l’ex soubrette del Bagaglino, che però si è dimostrata parecchio scontrosa e senza molta voglia di parlare.

Oggi 22 maggio 2019 il nuovo colpo di scena: Eliana Michelazzo si racconta a Live Non è la D’Urso e svela la magagna del caso Prati e di Mark Caltagirone: “In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo.

La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma Live. A questo punto credo non esista”, dirà la Michelazzo oggi in tv su Canale 5.

“Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità… Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avete contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa di Grande Fratello”, aggiunge l’agente di Pamela Prati nell’intervista con Barbara D’Urso.

Live non è la D’Urso anticipazioni 22 maggio 2019 | Ospiti

Ma quali sono gli ospiti della puntata di oggi di Live Non è la D’Urso? In primo piano Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati, con la sua intervista a Mark Caltagirone. Secondo quanto rivelato da Oggi, ieri 21 maggio la Michelazzo si è recata in questura a Roma in seguito alla presunta aggressione con l’acido denunciata qualche giorno fa dalla Perricciolo.

Inoltre, come anticipato da TPI, Pamela Prati ha deciso di rompere con Eliana Michelazzo e con l’agenzia Aicos Management. La puntata di oggi di Live non è la D’Urso dovrebbe essere monotematica, trattando in toto il tema del matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone e le rivelazioni di Eliana Michelazzo.

La trasmissione di oggi infatti terminerà prima, alle 23.35 circa, per lasciare spazio a uno speciale di Matrix in vista delle elezioni europee.

