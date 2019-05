RUSH FILM NIKI LAUDA – Niki Lauda era un ex pilota di Formula Uno che si è spento in Svizzera il 20 maggio 2019. La Rai ha cambiato programma decidendo di sostituire il film La nostra terra, previsto per il 21 maggio, con Rush, pellicola che ha raccontato l’intensa rivalità tra James Hunt e Niki Lauda.

Rush è un film del 2013 e ha visto come protagonisti i due rivali di Formula 1 James Hunt e Niki Lauda interpretati rispettivamente da Chris Hemsworth e Daniel Bruhl.

Di cosa parla il film? E chi fa parte del cast? E chi era Niki Lauda? Vediamolo insieme.

Rush film Niki Lauda | La trama

Niki Lauda e l’inglese James Hunt si sono incontrati per la prima volta sui circuiti di Formula 3. I due non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro. Mentre Niki Lauda è un uomo razionale e metodico, l’altro si è costruito la nomea di playboy e si gode la vita senza freni.

La loro rivalità è divenuta storica e ha segnato una stagione della Formula 1 che gli appassionati ancora ricordano, costellata di drammi e riprese che hanno del miracoloso.

Erano gli anni ’70 e questa rivalità ben presto divenne d’interesse mondiale. Durante la Formula 3, Hunt e Lauda capiscono da subito la propria diversità nell’approcciarsi alla disciplina sportiva. Hunt è il pupillo della squadra (la Hesketh), mentre Lauda sta vivendo un periodo critico della sua vita poiché il padre lo vorrebbe banchiere anziché sportivo e non ha intenzione di finanziare questa strada futura.

Mentre Lauda in un primo momento entra come pilota pagantenella squadra BRM in Formula 1, in un secondo momento entra a far parte della Scuderia Ferrari. Nello stesso periodo, anche Hunt lo raggiunge in campionato.

Nel 1975, Lauda è diventato campione del mondo di Formula 1 grazie alla Ferrari, mentre Hunt va parallelamente in crisi.

Rush è un film che racconta la scalata e le rispettive crisi di due campioni che hanno basato la loro carriera su una grande rivalità.

La trama completa di Rush

Rush film Niki Lauda | Il cast

Chi fa parte del cast di Rush? Partiamo con Chris Hemsworth, conosciuto per aver interpretato Thor nelle diverse pellicole Marvel, che in Rush interpreta James Hunt (l’antagonista di Niki Lauda).

Nelle vesti invece di Lauda troviamo Daniel Brühl, attore tedesco conosciuto per aver recitato ne Il sapore del successo, Captain America: Civil War e La signora dello zoo di Varsavia.

Ancora, nel cast troviamo Olivia Wilde che interpreta Suzy Miller, Alexandra Maria Lara che interpreta Marlene Knaus e Pierfrancesco Favino – volto italiano – che interpreta Clay Regazzoni.

Altri attori che figurano nel cast di Rush sono Natalie Dormer che interpreta Gemma, Stephen Mangan che interpreta Alastair Caldwell e Vincent Riotta che interpreta mauro Forghieri.

Il cast completo di Rush

Rush film Niki Lauda | Trailer



Rush è un film diretto da Ron Howard nel 2013. Già nel 2012, il regista aveva dichiarato a un’emittente tedesca di non voler utilizzare le scene del vero incidente di Niki Lauda.

Il film ha avuto un budget di circa 38 milioni di dollari ed è stato girato interamente in digitale.

All’interno di Rush Alex Zanardi compare in un breve cameo nei panni di un radiocronista al Gran Premio d’Italia 1976, data che segnò il ritorno alle corse di Lauda dopo l’incidente del Nurburgring.

Rush è stato poi presentato in anteprima al Toronto International Film Festival l’8 settembre 2013 e in Italia è arrivato il 19 settembre 2013.

Rush film | Niki Lauda

Da tutti è conosciuto come Niki, ma il suo nome completo è Andreas Nikolaus Lauda. L’ex polita automobilistico, nonché imprenditore e dirigente sportivo, è stato tre volte campione del mondo di Formula 1.

La prima volta nel 1975, la seconda nel 1977 sempre con la Ferrari. La terza vittoria invece è stata nel 1984 con la McLaren. Ha partecipato a 171 Gran Premi e ne ha vinti 25.

La storia di Niki Lauda: le vittorie, l’incidente, il ritorno in pista e la vita privata del campione di Formula 1

Soprannominato il computer per via della sua capacità di elaborare tutti i difetti della vettura che guidava, Niki Lauda ha vissuto sulla propria pelle un terribile incidente da cui uscì gravemente ferito: l’incidente del 1976 avvenne sul circuito del Nürburgring. Niki Lauda perse il controllo della vettura, colpì una roccia a lato del circuito e terminò la corsa in mezzo alla pista senza casco (perso a causa dell’urto). Per fortuna, 4 giorni dopo l’incidente i medici dichiararono che il campione fosse fuori pericolo e lasciò l’ospedale di Mannheim per trasferirsi a quello di Ludwigshafensi per iniziare la cura delle sue ustioni.

Niki Lauda, l’incidente che nel 1976 sfigurò la leggenda della Formula 1

Nato a Vienna nel 1949, il pilota di Formula 1 è spento in Svizzera il 20 maggio 2019.

Rush film Niki Lauda | Streaming

Rush è un film nato nel 2012, uscito nelle sale 2013 e che Rai 1 propone in prima serata nella serata di martedì 21 maggio al posto de La nostra terra con protagonista Stefano Accorsi.

Dove vedere Rush in televisione? Basta sintonizzarsi su Rai 1 che trovate al tasto uno del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole vedere Rush in streaming? Semplice, basta collegarsi alla piattaforma di RaiPlay che mette a disposizione i propri contenuti in streaming in modo gratuito (previa registrazione). Ma c’è di più: se questa sera siete impegnati e non potete guardare Rush, RaiPlay con la funzione on demand vi permette di recuperare la pellicola anche in un secondo momento.

Rush è un film omaggio al grande campione di Formula 1 che si è spento il 20 maggio 2019.

La famiglia di Niki Lauda: le mogli e i figli dell’ex campione della Formula 1