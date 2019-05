Le prime pagine dei quotidiani italiani: i titoli dei principali giornali

Prime pagine quotidiani | Titoli | Notizie | Giornali italiani

PRIME PAGINE QUOTIDIANI – In questa pagina trovate un elenco di titoli e notizie pubblicate sulle prime pagine dei quotidiani italiani degli ultimi giorni. Le informazioni dai principali giornali italiani e i link alle immagini di ogni giorno.

Prime pagine quotidiani | Martedì 21 maggio 2019

Il tema principale in prima pagina sui quotidiani di martedì 21 maggio 2019 è lo scontro interno al governo, in particolari le tensione tra la Lega e il premier Giuseppe Conte, che Giancarlo Giorgetti, numero due del Carroccio, ieri ha descritto troppo vicino al Movimento 5 Stelle, incapace di essere garante imparziale dell’alleanza di governo. I due azionisti di maggioranza sono divisi anche sul decreto sicurezza bis caro a Matteo Salvini, che di fatto è slittato. (qui tutte le prime pagine)

Corriere della Sera: “Duello finale sulla sicurezza”. La Repubblica: “Capolinea Italia”. La Stampa: “Salvini si prepara alla crisi”. Il Messaggero: “Tensione su Conte, muro M5S”. Il Mattino: “Governo, la lite investe Conte”. Libero: “I giudici sbranano la politica”. Il Fatto Quotidiano: “Conte sfida la Lega: ‘Sfiduciatemi ora’. Stop al Sicurezza”. La Verità: “Trappolone per far cadere Salvini. Solo il voto di domenica può impedire che scatti”. Il Secolo XIX: “Ira di Conte: grave dubitare di me. Ma Salvini adesso pensa alla crisi”. Il Tempo: “Ha preso più profughi Salvini delle Ong”. Il Gazzettino: “Governo, la Lega ‘boccia’ Conte”. Il Dubbio: “Tensione tra Lega e premier. Salvini più duro sui migranti”. Il Manifesto: “La rabbia di Genova”. La Gazzetta del Mezzogiorno: “Conte-Lega, maggio caldo”. Avvenire: “Nebbia di maggio”. L’Osservatore Romano: “Passione e urgenza della missione”. La Notizia: “Più lo tirano giù più sta su. Il governo va avanti e tratta su sicurezza e famiglia”. L’Unione Sarda: “Ruinas, riesplode la faida”. Il Foglio: “Dove nasce l’uso sovranista della religione”. La Gazzetta dello Sport: “Con te firmerò”. Corriere dello Sport: “Juve avanti Sarri”. Tuttosport: “Juve, casa mia”.