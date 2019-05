Oroscopo di oggi 21 maggio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 21 MAGGIO 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di martedì 21 maggio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi martedì 21 maggio 2019

Se avete progetti nati da poco, è il momento di farli fioccare. Al momento però non è il caso di fare progetti a lungo termine.

In generale vi sentite capaci di ogni impresa, ma non andate oltre le vostre reali possibilità.

Amici del Toro, nella giornata di oggi secondo l’oroscopo fate fruttare al meglio la vostra capacità di comunicare e persuadere.

Anche chi vi critica in realtà vi segue. Siete molto impegnati, attenzione però a non stancarvi troppo. Il fisico ne risentirebbe.

Oroscopo di oggi 21 maggio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, non è la giornata giusta per il vostro segno per fare promesse che potreste non mantenere.

In generale avete vissuto un periodo stressante, in cui avreste voluto mollare tutto. Ora trovate una mediazione.

Cari Cancro, Marte nel segno secondo l’oroscopo di oggi vi renderà stanchi della solita routine, vorreste cambiare aria.

Saturno in opposizione vi crea qualche ansia, ma al tempo stesso vi invita a riflettere. Non esagerate facendo di testa vostra.

Amici del Leone, la Luna in Sagittario vi rende ottimisti in tutto ciò che fate e fiduciosi nelle vostre capacità.

Sfruttatela soprattutto in amore, dove ultimamente non sono mancate le difficoltà, a causa del poco tempo che avete avuto.

Oroscopo di oggi 21 maggio 2019 | Vergine

Ultimamente siete insofferenti nei confronti di quelle persone che ritenete poco precisi e affidabili, come invece siete voi.

L’oroscopo oggi invita a mantenere la calma: non tutti possono avere le vostre caratteristiche. Bene l’amore.

Amici della Bilancia, oggi l’oroscopo prevede una giornata con qualche fastidio sul lavoro.

Imparate a sfruttare al meglio le opportunità che vi si pongono davanti, anche se non sono così evidenti.

In questo 21 maggio 2019 l’oroscopo vi vede come uno dei segni più passionali. Potreste fare follie.

Se siete stanchi della solita routine, un cambio netto potrebbe essere la scelta da prendere.

Oroscopo di oggi 21 maggio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, la Luna nel segno vi rende finalmente socievoli e pieni di entusiasmo e voglia di fare.

Attenzione però a non prendere impegni che poi potreste non mantenere.

Cari Capricorno, se sul lavoro qualcosa non funziona, forse è il caso di cambiare qualcosa nella routine.

Presto i risultati si faranno vedere. Non temete. In amore novità in arrivo soprattutto per i single.

Cari Acquario, l’oroscopo oggi vi vede pieni di fiducia ed entusiasmo. Il clima giusto per godersi un nuovo amore.

Le stelle sono dalla vostra parte. Approfittatene. Novità importanti in arrivo.

Cari Pesci, siete un po’ distratti sul lavoro, ma le idee non mancheranno. Impegnatevi a risolvere eventuali problemi.

Venere vi rende sensuali agli occhi del vostro partner. Approfittatene.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

Oroscopo di oggi 21 maggio 2019 | I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda maggio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Capricorno, dopo un marzo non proprio all’altezza delle aspettative, e per l’Acquario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

I segni fortunati di maggio 2019 secondo Paolo Fox