NIKI LAUDA PRIMA MOGLIE – Niki Lauda, il campione di Formula 1, è venuto a mancare nella giornata del 20 maggio 2019.

Rai 1 omaggia il campione trasmettendo in prima serata Rush, il film dedicato a Niki Lauda e al suo antagonista James Hunt, soffermandosi sui successi e sulle sconfitte della carriera.

Lauda nella vita privata è stato sposato due volte ed è stato padre di cinque figli. Ma chi era la sua prima moglie?

Niki Lauda prima moglie | Marlene Knaus

La vita di Niki Lauda è stata spesso protagonista della cronaca rosa ai tempi in cui la sua carriera correva di pari passo a quella sentimentale.

La sua prima moglie è stata Marlene Knaus, definita come la sua più grande e importante storia d’amore. Il matrimonio fu celebrato nel 1976 e arricchito da due figli.

Fotografa e interior designer, Marlene è stata al fianco del marito quando costui ha vissuto quel gravissimo incidente che l’ha ferito e sfigurato. Niki Lauda, uno dei piloti più forti della storia della Formula 1, il 1 agosto 1976 durante il Gran Premio di Germania si ferì tragicamente sul pericoloso circuito del Nürburgring.

L’incidente che nel 1976 sfigurò la leggenda della Formula 1

Il pilota perse il controllo della vettura, colpì una roccia al lato del circuito che gli fece volare via il casco protettivo e terminò la sua corsa in mezzo alla pista.

Nei giorni trascorsi in ospedale sia per il ricovero che per la convalescenza, Niki Lauda fu assistito da Marlene Knaus.

La coppia, qualche anno dopo, ebbe il loro primo bambino Lucas (era il 1979). Nel 1981 arrivò poi il secondo, Mathias, che seguirà la passione del padre per la Formula 1.

Nonostante il grande amore, Marlene e Niki Lauda scelsero poi di divorziare nel 1996. Durante il loro matrimonio, Marlene chiuse gli occhi sulla relazione extraconiugale di Lauda, una tresca che gli fruttò un terzo figlio, Cristoph, nel 1982.

Niki Lauda si è poi risposato nel 2008 con Birgit Wetzinger.

