MATRIMONIO PAMELA PRATI CALTAGIRONE AVVOCATO – Mare in tempesta. Si naviga a vista. Il Prati-gate agita le acque sempre più. E sta per scattare il “si salvi chi può”. Adesso, però, ci sarebbe un altro colpo di scena: il legale della Prati, Irene Della Rocca, dovrebbe incontrare nel pomeriggio di oggi 21 maggio 2019 l’ex primadonna del Bagaglino che starebbe accarezzando sempre più l’idea di svelare la verità sul matrimonio annunciato con Mark Caltagirone (che nessuno ha mai visto).

Non si tratterebbe, dalle prime indiscrezioni, di una semplice replica al racconto shock fornito dalla Eliana Michelazzo a Barbara d’Urso, ma di una puntuale ricostruzione dei fatti. La Prati sarebbe ad un passo dal raccontare una volta per sempre come stanno realmente le cose.

Già si parla di un grande colpo di scena di una vicenda ormai giunta ai titoli di coda. Quindi la Prati, molto presto, potrebbe tornare in tv per raccontare la sua verità sulla vicenda. Bocche cucite per adesso. E’ rebus. su dove andrà a raccontare i fatti: dalla d’Urso, dalla Venier o su qualche giornale?

Intanto, tutti continuano a chiedersi dove sia finita Pamela Perricciolo, scomparsa dai radar dopo la sua ospitata lampo da Barbara d’Urso. Per ora è assente. Ingiustificata. Secondo indiscrezioni sarebbe a Roma, nella sua casa a nord della Capitale.

Ma le tensioni nel gruppo Prati-Perricciolo-Michelazzo, secondo i beninformati, sarebbero arrivate alle stelle da quando la Michelazzo ha deciso di vuotare il sacco da Barbara d’Urso su Canale 5 raccontando finalmente l’amara verità. Nessuna traccia della Michelazzo: si dice che sia in un albergo di Roma nei pressi di Ponte Milvio in religioso silenzio senza rispondere ad amici e giornalisti.

La Aicos Managment sarebbe in balìa delle onde con pochi artisti nella scuderia dopo il polverone di questi mesi. L’ultima a sbattere la porta ed andare via è stata Gerogette Polizzi, stilista ed ex concorrente di “Temptation island”, che resta tra le più quotate ed ambite. Era la punta di diamante dell’Aicos.