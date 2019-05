PAMELA PRATI MANUELA ARCURI – Adesso spuntano nuovi retroscena sul Prati-gate. Entra a gamba tesa anche Manuela Arcuri, che in queste settimane è impegnata a Ballando con le stelle su Rai1. Il suo racconto è shock.

Ospite di Eleonora Daniele, nel salottino televisivo del daytime di Rai 1, la Arcuri punta il dito contro le agenti della Prati: “Anche io vittima di un gioco perverso”. L’attrice svela di essere caduta nella rete della Perricciolo (una delle due agenti dell’ex primadonna del Bagaglino).

“È un copione già scritto portato avanti negli anni. La Perricciolo si è presa gioco di me”. In studio cala il gelo. Ancora una volta. Il gallo diventa ancora più fitto e le polemiche sul matrimonio fantasma tra la Prati e Mark Caltagirone (persona inventata, frutto di un gioco di fantasia) continuano ad agitare le acque.

Manuela Arcuri dice di essere stata avvicinata dalle agenti della Prati diverso tempo fa con un espediente molto particolare. “Pamela (riferendosi alla Perricciolo) mi fece vedere la foto di un ragazzo bellissimo tale Simone Coppi magistrato. Io allora non era fidanzata. E lei mi disse che voleva presentarmi questo suo amico. Mi fece vedere anche la sua bellissima casa. Più volte mi fece parlare con una voce maschile. L’incontro non avvenne mai e capii che era tutto finto, una bolla di sapone. Ma io ci sono rimasta malissimo”, racconta in diretta tv con un filo di voce.

Insieme a lei c’è anche suo fratello Sergio, che proprio dalla Daniele qualche settimana fa aveva svelato in esclusiva di voler sposare la sua fidanzata Valentina (il matrimonio verrà celebrato la prossima estate).

