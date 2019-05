Oroscopo Branko | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Astri | Astrologia

OROSCOPO BRANKO – Che ci si creda o no, tutti abbiamo consultato l’oroscopo almeno una volta nella vita. Un’abitudine comune a molti italiani, che danno un’occhiata ogni giorno alle stelle per capire come andrà la loro giornata.

L’oroscopo, è bene precisarlo, non prevede il futuro, ma può darci indicazioni importanti per quanto riguarda le tendenze in merito alla nostra giornata. Gli astrologi prendono in considerazione tre fattori: amore, lavoro e fortuna.

Ma cosa prevede l’oroscopo per la giornata di oggi? Tra gli astrologi più in voga c’è sicuramente Branko, che ogni giorno pubblica il suo apprezzato oroscopo sulle pagine del Messaggero.

Di seguito le previsioni complete dell’oroscopo di Branko di oggi.

Oroscopo Branko | 21 maggio 2019

Cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi martedì 21 maggio 2019? Tra i segni più fortunati sicuramente l’Ariete: inizia una fase di recupero dopo un periodo negativo. Per i Bilancia si prevede a breve una vera e propria svolta nella carriera.

Ottime stelle anche per gli amici dei Gemelli: il momento giusto per fare nuovi investimenti e avviare nuovi progetti. Bene secondo Branko oggi anche il Leone: ne giovano la vostra vita professionale e le finanze.

Tra i segni meno fortunati di oggi, invece, il Cancro, con Luna, Saturno e Plutone contrari. Qualche disturbo di salute per il Toro. Giornata all’insegna dei contrasti sia con i colleghi di lavoro che nei rapporti familiari per il Sagittario.

Di seguito le previsioni complete di oggi 21 maggio 2019.

L’oroscopo completo di oggi 21 maggio 2019

Oroscopo Branko | 20 maggio 2019

Inizia una nuova settimana e per tutti è il momento di ripartire nel lavoro e nei rapporti interpersonali. Cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi? Tra i segni più fortunati in questo 20 maggio 2019 l’Ariete: nuove opportunità in vista in amore.

Tanti cambiamenti e nuovi progetti anche per il Toro: le stelle sono con voi. Bene anche il Leone, che recupera dopo un periodo negativo.

Tra i segni meno fortunati di oggi 20 maggio la Vergine, nervosa per incomprensioni familiari, e il Cancro, per possibili scontri in famiglia.

Oroscopo Branko | 17 maggio 2019

Cosa prevedono le stelle per voi in questa giornata di venerdì 17 maggio? Secondo l’Oroscopo di Branko, sarà una giornata positiva per svariati segni. L’Ariete affronterà delle novità in campo sentimentale, così come il Cancro che, grazie all’influsso di Venere e Marte, potrà contare su una forte passionalità.

La Bilancia potrà riscattarsi del brutto periodo tramite una nuova occasione, così come lo Scorpione che potrebbe trovare l’amore senza neanche cercarlo. Il Sagittario vivrà una giornata in preda alla fantasia e originalità, mentre il Capricorno dovrà approfittare del momento astrale positivo per concedersi un cambiamento. Anche i Pesci possono contare sull’appoggio delle stelle.

Giornata meno positiva per il Toro, che dovrà affrontare qualche agitazione di troppo. La salute fisica dei Gemelli non sarà al top quest’oggi, mentre i Leone dovranno mandar giù l’imperfezione degli altri. L’Acquario dovrebbe concedersi più vita sociale per distaccarsi dallo stress lavorativo e familiare.

Oroscopo Branko | 16 maggio 2019

Come andrà la vostra giornata di oggi, giovedì 16 maggio 2019? Secondo l’oroscopo di Branko sarà ottima per alcuni segni, come la Vergine, che avrà una generosissima dose di fortuna in tutti gli ambiti, dall’amore al lavoro. Anche i Gemelli e i Pesci non se la passeranno male, soprattutto con il proprio partner, mentre Scorpione e Sagittario esulteranno per un’ottima notizia in arrivo. Chi non avrà invece purtroppo nulla da sorridere è il Capricorno, sempre più deluso dal lavoro, come anche Toro e Cancro.

Oroscopo Branko | 15 maggio 2019

Le previsioni di stamattina, mercoledì 15 maggio 2019, vedono tra i segni fortunati sicuramente il Toro, per cui continua un periodo da incorniciare grazie a Venere. Se la passa benissimo anche il Leone, contento del successo riscosso sul lavoro, come anche Vergine e Bilancia, pieni di energia. Da segnalare anche la ripresa del Sagittario, che riceve anche una bella spinta a livello finanziario, e i Pesci, che dopo un periodo da single possono trovare il vero amore. Assolutamente da dimenticare, invece, la giornata dello Scorpione, stressato dal lavoro e molto giù di morale. Da domani, per fortuna, andrà meglio.

Oroscopo Branko | 14 maggio 2019

Oggi c’è una grandissima spinta per l’Ariete, che avrà una bella dose di fortuna da sfruttare per fare alcune modifiche nella propria vita, ma anche per la Vergine, in ripresa dopo un periodo difficile, e il Capricorno, pronto ad alcune gratificazioni dal punto di vista economico. Tra i segni fortunati non ci sono invece Gemelli e Scorpione, chiamati ad alcune prove importanti e per le quali non si sentono ancora pronti.

Oroscopo Branko | 13 maggio 2019

Quella di oggi sarà una giornata molto positiva per alcuni segni. Su tutti, spicca il Toro, che grazie a Mercurio viene letteralmente assalito da uno spirito di rivoluzione pronto a cambiare la sua vita. Molto bene anche l’Ariete, soprattutto sul lato economico, e il Cancro, che deve trovare il modo di sfruttare la fortuna concessagli oggi dagli astri. Attenzione, infine, alla Bilancia, che grazie all’influenza della Luna avrà l’occasione di sanare alcuni contrasti in famiglia e dedicarsi con il sorriso all’amore e al lavoro.

Oroscopo Branko | 12 maggio 2019

Bella giornata per diversi segni dello zodiaco. Secondo Branko, se la passeranno bene (in particolare in amore) i nati sotto il segno dell’Ariete e del Cancro. Un po’ di instabilità invece per i Toro. Bilancia? Non rimandare i chiarimenti, fatevi coraggio. Nuove attrazioni in arrivo invece per i Capricorno e gli Acquario…

Oroscopo Branko | 11 maggio 2019

Una giornata promettente in amore per tanti segni. L’Ariete ad esempio sarà molto fortunato, il Toro si ritaglierà un po’ di spazio per del sano relax per ricaricare le batterie in vista di una settimana intensa. I Gemelli sono in una nuova fase sentimentale, mentre il Cancro dovrebbe fare attenzione a nuove e vecchie collaborazioni. Il Leone potrebbe avviare progetti interessanti quest’oggi, mentre la Bilancia dovrebbe organizzare una sorta di luna di miele con il proprio partner per rinvigorire il proprio rapporto. Scorpione tende a essere piuttosto distaccato quest’oggi, mentre il Capricorno ha grandi aspettative per questa giornata. Acquario gioca tranquillo in amore e con il lavoro, mentre i Pesci avvieranno nuove proposte grazie al supporto della famiglia.

Oroscopo Branko | 10 maggio 2019

Una giornata quella di oggi 10 maggio 2019 all’insegna dell’amore per molti segni: su tutti il Leone, in ripresa dopo un periodo negativo. Il momento buono anche per chi vorrebbe avere un figlio. Sempre bene la Vergine, che va bene in qualsiasi cosa che fa.

Giornata positiva per gli affari secondo Branko per il Cancro e i Gemelli: approfittatene se volete lanciarvi in nuovi progetti professionali. La Bilancia, al contrario, dovrebbe staccare un po’ dal lavoro e concentrarsi di più sui propri affetti.

Una giornata di tensione per gli amici del Capricorno a causa della Luna in opposizione. Cercate di mantenere la calma. Amicizie e rapporti personali al top per i Pesci.

Oroscopo Branko | 9 maggio 2019

Tra i segni del giorno secondo l’oroscopo di Branko sicuramente l’Ariete, al meglio soprattutto in amore e per quanto riguarda gli affetti familiari. Il momento giusto per programmare un matrimonio o un figlio anche per il Sagittario.

Molto bene anche la Vergine oggi 9 maggio 2019, segno al top di questo periodo, Approfittatene. Giornata complessa, all’insegna del nervosismo, per molto altri segni secondo l’oroscopo Branko oggi come lo Scorpione e il Capricorno. Attenzione alle finanze per altri segni come Leone e Scorpione.

Possibili liti familiari per i Pesci: cercate di mantenere la calma. Mancanza di soddisfazioni sul lavoro per la Bilancia, in particolare dal punto di vista economico. L’oroscopo Branko vi invita comunque a insistere e impegnarvi come sapete fare.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi 9 maggio 2019.

Oroscopo Branko | 8 maggio 2019

Tra i segni fortunati di oggi 8 maggio 2019 sicuramente la Vergine, che prosegue in una fase d’oro che va avanti ormai da giorni. Bene anche il segno del Toro, siete motivati e ottimisti, e otterrete grandi soddisfazioni.

Bene anche il Cancro, soprattutto a livello sentimentale. Per altri segni, invece, quella di oggi 8 maggio secondo l’oroscopo di Branko è una giornata dominata dall’ansia e dalle preoccupazioni.

Vale in particolare per l’Acquario e lo Scorpione. Qualche fastidio fisico, invece, per Bilancia e Sagittario: prendetevi cura di voi stessi.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi 8 maggio 2019.

Oroscopo Branko | 7 maggio 2019

Tra i segni fortunati di oggi, 7 maggio 2019, c’è sicuramente l’Ariete: siete carichi di energia e voglia di fare, sfruttatela al massimo. Novità in arrivo per molti segni, come il Toro e l’Acquario: dopo aver tanto faticato, finalmente i risultati stanno per arrivare.

Giornata all’insegna del nervosismo per i Pesci e il Sagittario: avreste bisogno di una pausa per ricaricare le pile. Incontri interessanti in vista per Bilancia e Vergine: chi è single potrebbe decidere di avere amori occasionali.

Altri segni, secondo l’oroscopo Branko di oggi devono fare molta attenzione al portafoglio: non spendete oltre le vostre possibilità.

Di seguito le previsioni complete dell’oroscopo di Branko di oggi 7 maggio 2019.

Oroscopo Branko | Chi è

Tra tutti gli astrologi, Branko è sicuramente uno dei più apprezzati. Da anni pubblica ogni giorno il suo oroscopo sul Messaggero. Classe 1934, il suo nome completo è Branko Vatovec. Originario di Capodistria, si è fatto un nome anche partecipando a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive.

Partecipa infatti con costanza a programmi come La prova del cuoco e Unomattina su Rai 1. Non solo l’astrologia nella vita di Branko. In particolare all’interno de La Prova del cuoco Branko cura la rubrica “La cucina delle stelle”.

Non tutti sanno che è laureato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Una passione quella per la recitazione che nel 1968 lo ha portato a recitare nella Compagnia di Lilla Brignone.

Come l’altro grande astrologo italiano, Paolo Fox, anche Branko pubblica ogni anno un libro con le previsioni dell’oroscopo per il nuovo anno. Il suo testo, “Calendario Astrologico”, edito da Mondadori, diventa sempre un best seller tra i più venduti nelle librerie.

L’oroscopo di Branko del giorno oltre che sul Messaggero viene pubblicato anche dal settimanale Chi e in radio sull’emittente RDS.

Oroscopo Branko | Segni zodiacali

Come tutti gli astrologi, anche Branko mette al centro i 12 segni dello Zodiaco, analizzando quelli che sono i caratteri peculiari di ciascuno. Ogni segno infatti ha delle proprie caratteristiche ben precise, che si palesano soprattutto nel modo di essere e di porsi nei confronti degli altri.

Caratteristiche che hanno a che fare in particolare con il proprio ascendente. Ma che cos’è l’ascendete e come si calcola?

Tecnicamente è il punto dello zodiaco che interseca l’orizzonte terrestre ad est al momento della nascita di un individuo. Si tratta del punto di incontro tra l’orizzonte e l’eclittica, cioè il cerchio che rappresenta il percorso apparente del Sole nella Sfera Celeste nell’arco di un anno.Detto così probabilmente non vuol dire nulla. Cerchiamo allora di spiegarlo in maniera più facile. L’ascendete rappresenta il segno zodiacale che stava sorgendo nel momento esatto della nostra nascita. Ecco perché è importante conoscerlo, sapendo l’ora precisa in cui siamo nati.

In genere calcolare il proprio ascendente non è facile per un non addetto ai lavori. Per questo ci si deve rivolgere a un astrologo oppure utilizzare il metodo spiegato al seguente link, facendo riferimento alla tabella utilizzata dai maggiori astrologi come Paolo Fox e Branko.

Per calcolare il proprio ascendente innanzitutto è necessario conoscere la data, il luogo e l’orario di nascita. Ci sono poi dei calcoli complessi che non è facile fare da soli, per questo è opportuno farsi aiutare da un astrologo oppure seguire la seguente tabella.

Oroscopo Branko | Caratteristiche dei segni

Ci sono segni come ad esempio il Capricorno che sono più testardi e ambiziosi, altri come la Vergine che sono famosi per essere puntigliosi e precisi. Ogni segno ha le proprie caratteristiche, come ci ricorda nel suo oroscopo Branko. Di seguito le peculiarità, pregi e difetti, di ogni segno zodiacale:

ARIETE

TORO

GEMELLI

CANCRO

LEONE

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI