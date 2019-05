Dopo Roma, Liberato annuncia due nuove date

Liberato Milano Napoli | Le due nuove date

Il rapper senza volto annuncia due nuove date: Milano e Napoli. Di certo fino ad ora c’era solo la data romana: 22 giugno. Sui social, il 20 maggio, Liberato annuncia l’appuntamento milanese, previsto per il 23 maggio, e quello napoletano – nella sua Napoli – il 25 maggio.

L’annuncio è apparso sull’account Instagram di Liberato: due stories rivelano ai fan del misterioso rapper solo la data. Sotto ai due post appare la scritta: “N’appoc’ t’o ddic”. E poi: “Magazzini liberati”.

L’annuncio su Instagram non fa pensare a un concerto organizzato come per la data romana. Troppo poco preavviso, nessun luogo fisico a soli tre giorni dall’evento. Insomma, resta ancora tanto mistero attorno al progetto partenopeo di Liberato.

Liberato Milano Napoli | L’album

Il 9 maggio il rapper napoletano ha pubblicato il suo primo omonimo album e cinque nuove tracce. Sorprende ancora una volta, Liberato, con delle canzoni e dei video che raccontano una lunga storia d’amore.

Cinque brani, cinque video incastonati. Una storia d’amore difficile, come tutte quelle cantate dal rapper senza volto napoletano, diluita in cinque episodi che raccontano l’incontro, lo scontro, il perdersi, il ritrovarsi. L’amarsi, sempre e comunque, a distanza di decenni, dagli anni Sessanta al 2019.

La sorpresa di Liberato si chiama Capri Rendez-Vous e dentro ci sono cinque pezzi inediti, pubblicati da Liberato sul suo canale YouTube Guagliò, Oi Marì, Nunn’a voglio ‘ncuntrà, Tu me faje ascì pazz’ e Niente.

Gli ultimi cinque pezzi sono finiti nell’album, il primo dell’artista, che raccoglie tutti i brani del rapper misterioso. Oltre a quelli con cui negli ultimi tre anni si è fatto conoscere e a quelli usciti il 9 maggio 2019, spunta anche una versione piano di Gaiola.