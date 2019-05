Grande Fratello 2019 anticipazioni sesta puntata | 20 maggio | Stasera

GRANDE FRATELLO 2019 ANTICIPAZIONI – Nonostante il maltempo, la casa del Grande Fratello è pronta ad accogliere una nuova puntata. Barbara D’Urso condurrà la settima puntata del reality show in onda su Canale 5 con nuovi gossip e tanti topic d’affrontare.

Quali sono le anticipazioni di questa sera? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla puntata in onda lunedì 20 maggio 2019.

Grande Fratello 2019 anticipazioni | Settima puntata

Lunedì 20 maggio 2019 va in onda la settima puntata del Grande Fratello. Condotto da Barbara D’Urso, il reality show farà posto a una nuova ospite il cui nome ultimamente si rincorre di giornale in giornale: si tratta di Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati che è entrata nell’occhio del ciclone per via delle misteriose nozze con Marco Caltagirone.

Cosa c’entra Eliana Michelazzo con il Grande Fratello? Pare che l’agente di Pamela Prati abbia chiesto al programma di partecipare in qualità di concorrente per via dell’intervista rilasciata a “Live – Non è la D’Urso” e che andrà in onda mercoledì sera. Secondo la Michelazzo, la pressione mediatica sarà talmente alta, dopo quest’intervista, da dover trovare un riparo sicuro.

Nell’intervista rilasciata alla D’Urso, Eliana ha confessato la verità sul gossip che ha animato la cronaca rosa italiana degli ultimi tempi: chi è Marco Caltagirone? Esiste? Secondo l’intervista, sembrerebbe di no.

Stasera puntata show: l’agente di Pamela Prati in studio. Malgioglio pronto a dichiararle guerra

Grande Fratello 2019 anticipazioni settima puntata | Francesca De Adré

Anche la soap opera De André continua. Dopo aver archiviato il presunto tradimento di Giorgio con Roxy (smentito in diretta nella sesta puntata del Grande Fratello), si torna a parlare di un’amante. Arrivano nuove fotografie che ritraggono Giorgio in compagnia di un’altra ragazza. Come la prenderà Francesca questa volta?

E il suo rapporto con Gennaro all’interno della casa è davvero innocente come vogliono far credere loro agli italiani?

Grande Fratello 2019 anticipazioni settima puntata | Nomination

La precedente puntata ha visto uscire dalla casa Mila, ma l’ex gieffina ha ancora qualcosa da dire e lo farà questa sera ad alcuni concorrenti della casa.

Chi è in nomination questa sera? A combattere il televoto saranno Erica, Gaetano, Serena e Michael: chi tra questi quattro dovrà abbandonare il gioco?

E a chi toccherà andare poi in nomination?

Il Grande Fratello vi aspetta questa sera lunedì 20 maggio 2019 su Canale 5 alle ore 21:25.

