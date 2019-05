CANNES 2019 – “No spoiler”. L’appello di Quentin Tarantino al Festival di Cannes parte dai social. Il caro regista, giunto alla kermesse cinematografica più attesa d’Europa, sarà il protagonista del 21 maggio con il film C’era una volta a Hollywood.

Ma il suo desiderio è quello di limitare la diffusione di spoiler. La sua nona pellicola è un omaggio al cinema, alla Hollywood di un tempo, e lo fa con un cast importantissimo, a partire dai protagonisti Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

C’era una volta a Hollywood si è lasciato corteggiare e, nonostante l’assenza iniziale, è entrato in concorso al Festival di Cannes 2019.

La prima proiezione mondiale è attesa il 21 maggio, ma il regista ha già messo le mani avanti. “Please no spoiler” è il mantra di Quentin Tarantino, in attesa che C’era una volta a Hollywood venga mostrato a una fetta di mondo alle ore 18:00 nella giornata del 21 maggio, presso il Gran Theatre Lumiere.

L’annuncio del regista arriva su Twitter. “Io amo il cinema. Voi amate il cinema. È l’avventura di scoprire una storia per la prima volta. Sono emozionato di essere qui a Cannes per condividere con il pubblico “C’era una volta a Hollywood”. Gli attori e la troupe hanno lavorato duramente per realizzare qualcosa di originale e vi chiedo soltanto di non rivelare qualcosa che poi precluda a chi lo vedrà in futuro di fare l’esperienza del film nello stesso modo”.

Perché tanta riservatezza? Che il film contenga molti colpi di scena? C’era una volta a Hollywood racconta di un attore e la sua controfigura che cercano di farsi strada nel complicato mondo di Hollywood alla fine degli anni ’60. La loro storia s’intreccia alla strage compiuta dalla setta di Charles Manson a Bel Air, durante la quale perse la vita Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski all’ottavo mese di gravidanza.

C’era una volta a Hollywood arriverà nelle sale americane a luglio, mentre in Italia è atteso per agosto 2019. Riuscirà Cannes a trattenere gli spoiler?

