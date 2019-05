Ascolti tv ieri sera | Dati Auditel | Share | Programmi | Rai | Mediaset

Mentre Montalbano ha portato a casa 4.974.000 spettatori con il 22.2% di share, All Together Now ha intrattenuto 3.190.000 spettatori (17.8).

A vincere la battaglia negli ascolti di ieri sera è stato il Commissario Montalbano , una costante in casa Rai che però pare aver perso un po’ di terreno. Sarà colpa di All Together Now , il nuovo programma di canale 5 condotto da Michelle Hunziker?

I dati sugli ascolti tv di tutti i programmi del 15 maggio 2019

Cosa diranno i dati Auditel sugli ascolti di lunedì 13 maggio 2019? La sfida era tutta tra Rai 1 e Canale 5, come sempre. Il primo portava in prima serata Il Commissario Montalbano, con la replica dell’episodio La pazienza del ragno . La rete ammiraglia Mediaset, invece, schierava il Grande Fratello 2019 . Alla fine a vincere è stato, non con molta sorpresa, proprio Montalbano, visto da 5.568.000 spettatori, con uno share del 23,5 per cento. Il GF 16, invece, si è dovuto accontentare di 3.142.000 ascolti, con uno share del 18,2 per cento. Da segnalare infine i buoni risultati dell’ultima puntata di Made in Sud : 1.767.000 telespettatori (8,2 per cento).

C’è una grande rivelazione negli ascolti televisivi di ieri, martedì 14 maggio: c’è un programma infatti che è riuscito a impensierire il solito duopolio Rai 1-Canale 5: stiamo parlando di The Voice of Italy 2019 , su Rai 2, che è riuscito nell’impresa di spostare su di sé l’attenzione di molti spettatori. La serata è stata vinta dal film Sei mai stata sulla luna? , su Rai 1, ma di misura rispetto alla pellicola Pelè , su Canale 5 e proprio su The Voice. Molto deludenti, invece, i dati Auditel su Colorado , su Italia 1.

I dati sugli ascolti tv di tutti i programmi del 13 maggio 2019

Ascolti tv ieri sera | 12 maggio 2019

L’attenzione dei telespettatori, riguardo a domenica 12 maggio 2019, è tutta per i risultati degli ascolti tv. Il motivo? Ovviamente tutti aspettano i dati di Che Tempo Che Fa, la discussa trasmissione di Fabio Fazio su Rai 1 che ha subito nelle scorse settimane ripetuti attacchi da parte di Matteo Salvini. Oltre alla chiusura della trasmissione della seconda serata del lunedì, Che Fuori Tempo Che Fa. E alla fine, secondo i dati Auditel, Fazio si è preso una grossa rivincita: il suo infatti si è rivelato il programma più visto della serata, con 3.595.000 spettatori e uno share del 15,04 per cento. Indietro New Amsterdam, su Canale 5, con 2.061.000 spettatori e uno share del 9,88 per cento. Da segnalare inoltre i buonissimi risultati de Le Iene Show, senza Nadia Toffa, con 1.992.000 telespettatori e uno share del 12,33 per cento. Molto bene anche il telefilm N.C.I.S., su Rai 2, visto da 1.595.000 telespettatori (6,41 per cento), mentre delude ancora una volta Un giorno in pretura, su Rai 3, con 945.000 ascolti (4,4 per cento).

I dati sugli ascolti tv di tutti i programmi del 12 maggio 2019

Ascolti tv ieri sera | Auditel 11 maggio 2019

Grande serata televisiva quella di sabato 11 maggio. Su tutti gli altri programma, ovviamente, spiccava il duello tra Ballando con le stellee Amici di Maria De Filippi, rispettivamente su Rai 1 e Canale 5. Alla fine, a vincere è stato il programma di Milly Carlucci: Ballando con le stelle ha totalizzato infatti 4.256.000 spettatori, pari al 19,72 per cento di share. Amici si è dovuto accontentare di ascolti un po’ più bassi: 4.136.000 spettatori, pari al 23,13 per cento di share (dato, quest’ultimo, più alto di Rai 1 grazie alla maggior durata del programma). La battaglia tra i due programmi è stata serrata. E infatti, nel periodo in sovrapposizione è Amici (22,96 per cento – 4.176.000 spettatori) a prevalere su Ballando (21,65 per cento – 3.939.000 ascolti). Da segnalare, inoltre, i buoni risultati di Rai 2 con la serie in prima tv assoluta The Rookie (1.206.000 spettatori e 5,49 per cento di share nel primo episodio) e di Italia 1 con la prima tv del film L’Era Glaciale – In Rotta di Collisione (1.302.000 spettatori e 6,06 per cento). Su Rai 3 invece Le Parole della Settimana ha ottenuto 1.458.000 spettatori (6,72 per cento).

Ascolti tv ieri sera | 10 maggio 2019