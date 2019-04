Elisa Isoardi rompe il silenzio sulla nuova fiamma di Matteo Salvini e reagisce così

“Se Matteo è felice io sono felice per lui”. Elisa Isoardi rivela per la prima volta cosa pensa della nuova storia d’amore tra l’ex fidanzato Matteo Salvini e l’attuale compagna Francesca Verdini.

La conduttrice de La Prova del cuoco ha rilasciato alcune confidenze alla rivista settimanale “DiPiù“: “Lui è un grande leader, se ha scelto lei sarà sicuramente un’ottima scelta”.



Il vicepremier leghista, archiviata la relazione con la 36enne piemontese, si è presentato in un paio di uscite pubbliche insieme alla nuova fiamma Francesca Verdini, figlia dell’ex parlamentare di Forza Italia Denis Verdini.

Tutto questo sembra non aver toccato la sensibilità della conduttrice: “Perché dovrei scompormi? Dopotutto sono stata io a chiudere la storia con Matteo… Io continuo a volergli bene a considerarlo un uomo speciale. Per il resto guardo avanti, Matteo è ormai il passato”.

La conduttrice ed ex modella, che oggi ha una relazione sentimentale con Alessandro Di Paolo, è tornata a parlare dei motivi per cui è finita la storia con il ministro dell’Interno: “Il problema era il tempo: ne passavamo troppo poco insieme a causa dei rispettivi impegni. Matteo ha fatto tutto quello che possibile, non lo rimprovero di nulla”.

La Isoardi entra più nel dettaglio: “In quelle poche ore libere dal lavoro, comprensibilmente, lui voleva trascorrere del tempo con i due figli. Tutto giustissimo. Solo che, tolto il sacrosanto impegno per il lavoro e per i figli, di tempo per me ne restava davvero poco. Così, alla fine, ho capito che era arrivato il momento di andare avanti”.

Elisa Isoardi ha un nuovo fidanzato: ecco di chi si tratta

Francesca Verdini è la nuova compagna di Matteo Salvini: tutto quello che c’è da sapere sulla figlia dell’ex forzista