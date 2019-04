WHATSAPP DOWN – Domenica 14 aprile Whatsapp ha cominciato a non funzionare. Tantissimi utenti hanno segnalato su Twitter il malfunzionamento della app di messaggistica con l’hashtag “Whatsapp Down” (#whatsappdown).

Non solo: hanno cominciato a non funzionare anche Facebook e Instagram. Tutti i social e le app del gruppo Facebook sono quindi andate in down.

Il problema si è verificato attorno alle 12.40 di domenica 14 aprile 2019.

WHATSAPP DOWN IN TUTTO IL MONDO | Dopo pochi minuti è arrivata la notizia che Whatsapp, così come Facebook e Instagram, è down in tutto il mondo. Segnalazioni sono arrivate infatti da diversi paesi europei, così come dagli Stati Uniti e dall’Argentina.

Il guasto sembra essere localizzato in particolare in Europa e nel sud est asiatico.

Al momento ci si chiede se si tratti di un problema tecnico o di un attacco operato da hacker. L’azienda di Mark Zuckerberg non ha ancora fornito chiarimenti in merito.

Qui alcuni tweet degli utenti:

Zuckerberg ma perché non te ne vai in pensione? #whatsappdown #instagramdown — Dave (@_ehgia) 14 aprile 2019

Poveri quelli senza Twitter che, probabilmente, a quest’ora staranno sbraitando contro il modem… #whatsappdown #instagramdown — 𝒜𝓃𝓉𝑜 🥀 (@portamjjviadate) 14 aprile 2019

tutto, ma non whatsapp però #whatsappdown — Alberico De Giglio (@RealAlbericoyes) 14 aprile 2019

Twitter è quel social che controlli per vedere se funzionano gli altri.

Twitter è una sicurezza.

Twitter è il supereroe dei social.#Whatsappdown — Masse78 (@Masse78) 14 aprile 2019

Ed è in questi momenti che speri che Zuckerberg non acquisti anche Twitter. #instagramdown #facebookdown #whatsappdown — Gius_tizia (@Giu_sss) 14 aprile 2019

Ora mi immagino tutte le persone presenti al Coachella in preda ad una crisi di nervi #instagramdown #instagramisdown #whatsappdown — that’s shade! (@lovetvseries1) 14 aprile 2019

quando pensi di avere un problema al telefono o alla connessione visto che whatsapp/instagram non funzionano ma poi entri su twitter e #whatsappdown #instagramisdown — gems✖️ (@itsgems_) 14 aprile 2019



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO