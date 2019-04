Lo stage più dolce al mondo: Mars cerca tirocinanti per assaggiare cioccolato

Stage Mars – Chi ha sempre sognato di assaggiare cioccolato per lavoro potrebbe aver trovato l’offerta della vita. Se amate la cioccolata, e in particolare l’accostamento con il caramello, allora non potete farvi scappare quest’offerta di lavoro.

A lanciarla è Mars, grande marchio industriale del cioccolato, che sta cercando uno/a stagista. La multinazionale è alla ricerca di un tirocinante che possa assaggiare il cioccolato e imparare i segreti del marketing dai senior in azienda.

Il tirocinante andrebbe ad unirsi a “un team di oltre 500 dipendenti che ogni giorno lavorano dietro le quinte per portare la magia della pasticceria nella vita dei consumatori”.

Seguendo l’iniziativa World’s Sweetest Internship 2019, Mars sta cercando un tirocinante che non vada incontro soltanto al classico periodo di formazione, ma che viva un’esperienza full-immersion sul campo.

Cosa significa? Che il candidato lavorerà nel quartier generale di Goose Island, a Chicago (Stati Uniti) e dovrà svolgere diverse mansioni inerenti all’iniziativa che risponde allo slogan #BetterMoments. Allo stagista verrà chiesto di organizzare e promuovere iniziative filantropiche, partecipare a incontri di formazione con esperti di marketing di tutto il mondo e collaborare a stretto contatto con i dirigenti della Mars Wrigley Foundation.

Tutto ciò che il candidato apprenderà dopo il suo periodo di tirocinio dovrà mostrarlo all’evento “Mars Volunteer Program” previsto per l’estate 2019.

E c’è di più: siete patiti di M&M’S? Allora questa è l’occasione per dimostrare di che stoffa siete fatti! Tra le capacità richieste dall’azienda c’è quella particolare di riuscire a distinguere i diversi tipi di cioccolato usati per produrre gli M&M’S.

Lo stagista selezionato da Mars avrà l’occasione di gironzolare nei reparti produttivi dell’azienda e assaggiare i dolci elaborati.

Lo stage Mars è retribuito? Certo che sì. La durata si aggira intorno alle 8-12 settimane e, oltre allo stipendio, include un particolare bonus: un rifornimento di caramelle e cioccolato per un intero anno.

Cosa richiede Mars nel suo bando ai candidati? Spirito d’imprenditorialità ed eccellenti capacità decisionali sono la chiave del successo per l’azienda multinazionale. Ancora, al candidato verrà chiesta una conoscenza del mondo digitale, con un occhio di riguardo nei confronti dei social media. Delle marce in più potrebbero essere le esperienze maturate in ambito giornalistico e competenze di post produzione di video e foto.

Cosa serve per candidarsi? Prima di tutto, 21 anni compiuti, avere almeno il diploma di scuola superiore e inviare la propria richiesta entro il 20 maggio 2019.