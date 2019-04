Allarme per la “culla killer”: ha già ucciso 32 neonati

Sul mercato degli accessori per bambini c’è una culla killer, i pediatri lanciano l’allarme: “Non la usate, ha ucciso 32 neonati”.

Si tratta del Fisher-Price Rock ‘n Play Sleeper, questo il suo nome, e rappresenterebbe un pericolo per la salute dei bambini.

L’American Academy of Pediatrics dagli Stati Uniti mette in guardia i genitori. Le piccole culle non sono affatto sicure e l’associazione di pediatri americani ha chiesto il ritiro del prodotto nei negozi.

Quel dondolo che serve per cullare i bambini, anche per pisolini pomeridiani, apparentemente innocuo, sembrerebbe aver ucciso a 32 bambini, tutti morti soffocati.

Come? I bambini, finiti drammaticamente con la faccia contro il cuscino, sono tutti morti soffocati. L’azienda ha fatto sapere che sta portando avanti dei controlli per verificare quanto affermato dall’associazione dei pediatri e si è messa a disposizione per attuare eventuali modifiche.

Il sistema, quindi, non prevede un’adeguata messa in sicurezza dei piccoli, così può accadere che nel sonno si girino e non riescano più a tornare nella posizione che permette l’apertura corretta dei polmoni.

Finché questa culla non verrà ritirata dal mercato i genitori che la possiedono non possono dormire sonni tranquilli.

