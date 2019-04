Sully: tutto quello che c’è da sapere sul film di Clint Eastwood in onda stasera su Canale 5

SULLY FILM CANALE 5 – Questa sera Mediaset sceglie di proporre ai suoi telespettatori una pellicola di grande successo che racconta un fatto realmente accaduto. Stiamo parlando di Sully, pellicola per la regia di Clint Eastwood e che vede protagonista l’attore Tom Hanks nei panni del pilota Chesley Sullenberger, il quale riuscì il 15 gennaio 2009 a salvare tutti i passeggeri del volo US Airways 1549 compiendo un ammaraggio d’emergenza nel fiume Hudson.

Sully, primo film ad essere stato girato completamente in formato IMAX (quindi con una risoluzione qualitativamente migliore rispetto agli standard dell’epoca), è stato candidato all’Oscar per il miglior montaggio sonoro. Con un costo di realizzazione di 60 milioni di dollari, il film ha ottenuto il favore di pubblico e critica incassando circa 240 milioni di dollari nel mondo.

Sully film Canale 5 | Trama

È la mattina del 15 gennaio 2009 e negli Stati Uniti la tragedia dell’11 settembre è ancora un ricordo troppo vicino e doloroso: il volo della US Airways 1549 decolla dall’aeroporto di New York La Guardia con destinazione Charlotte, nella Carolina del Nord, ed è pilotato dal comandante Chesley Sullenberger.

Cinque minuti e otto secondi dopo il “take off”, però, un impatto con degli uccelli va a danneggiare irrimediabilmente entrambi i motori dell’aereo, un Airbus A320, il che costringe il suo pilota a cercare un modo per eseguire un atterraggio d’emergenza. Da quell’aereo tutti i 155 passeggeri e i membri dell’equipaggio riescono ad uscire illesi, grazie all’eroico ammaraggio realizzato dal pilota sul gelido fiume Hudson. Nel giro di 24 minuti lo staff di volo della US Airways aiuta le persone ad abbandonare l’aeromobile tramite gli scivoli galleggianti, mentre alcuni battelli e altri mezzi di soccorso hanno poi fatto il resto.

Sully è ispirato al racconto che il pilota Sullenberger fece di quell’episodio nell’autobiografia “Highest Duty: My Search for What Really Matters”, scritto insieme al giornalista Jeffrey Zaslow. Nonostante la sua sia stata un’impresa riconosciuta agli occhi dell’opinione pubblica, prima statunitense e poi mondiale, come eroica ed epica, il comandante è stato chiamato a difendersi di fronte al National Transportation Safety Board (NTSB), l’agenzia investigativa che sull’episodio aprì un’inchiesta per l’accertamento delle responsabilità.

Le accuse rivolte a Sullenberger, infatti, erano di aver violato il protocollo e messo in pericolo i passeggeri e l’equipaggio. L’assicurazione, inoltre, gli ha imputato la distruzione dell’aeromobile. La tesi sostenuta dalla NTSB fu quella che il pilota “Sully” avrebbe potuto atterrare in diversi scali aeroportuali vicini.

“Ho scelto il minore dei mali. Non c’era nessun’altra zona in tutta l’area metropolitana di New York, abbastanza lunga, larga e piatta da permettere ad un aereo di linea di atterrare”, è stata la sua difesa contro le accuse che, tramite simulazioni di volo al computer e sessioni al simulatore di volo, tentavano di confutare la tesi del pilota. Sullenberger, alla fine, è riuscito a dimostrare che quelle simulazioni erano errate ed imprecise e ad essere quindi scagionato e ricordato solo come un eroe che ha salvato la vita a tante persone.

Sully film Canale 5 | Cast

Il film vede come protagonista Tom Hanks, il quale era allora alla sua prima collaborazione con Clint Eastwood. L’interpretazione del comandante è stata particolarmente lodata da pubblico e critica, ma soprattutto dal vero comandante “Sully” Sullenberger che è rimasto particolarmente colpito dal modo in cui l’attore lo ha ritratto.

Ecco qui di seguito il resto del cast con i ruoli ricoperti:

Tom Hanks: Chesley ‘Sully’ Sullenberger

Aaron Eckhart: Jeffrey ‘Jeff’ Skiles

Laura Linney: Lorraine Sullenberger

Anna Gunn: dott. Elizabeth Davis

Mike O’Malley: Charles Porter

Ann Cusack: Donna Dent

Holt McCallany: Mike Cleary

Jamey Sheridan: Ben Edwards

Jerry Ferrara: Michael Delaney

Sam Huntington: Jeff Kolodjay

Molly Hagan: Doreen Welsh

Max Adler: Jimmy Stefanik

Wayne Bastrup: Brian Kelly

Valerie Mahaffey: Diane Higgins

Jeff Kober: L. T. Cook

Molly Bernard: Alison

Chris Bauer: Larry Rooney

Michael Rapaport: Pete

Adam Boyer: Johnny

Jane Gabbert: Sheila Dail

Cooper Thornton: Jim Whitaker

Patch Darragh: Patrick Harten

Billy Smith: Dan Britt

Autumn Reeser: Tess Soza

Katie Couric: se stessa

Sully film Canale 5 | Colonna sonora e trailer

Per quanto riguarda la colonna sono del film, le musiche sono state realizzate da Christian Jacob & The Tierney Sutton Band con la collaborazione dello stesso Clint Eastwood.

Ecco, invece, il trailer della pellicola in onda questa sera, giovedì 11 aprile: