Roma, bambino di 10 anni muore in strada: era sull’auto dei genitori ferma nel traffico

A Roma un bambino di 10 anni è morto mentre si trovava a bordo dell’auto dei genitori in coda nel traffico ungo la strada Cristoforo Colombo, nella zona dell’Eur. La morte è avvenuta nel primo mattino di giovedì 11 aprile 2019.

Secondo la prima ricostruzione, il bambino si è sentito male ed è uscito dall’auto accasciandosi a terra ed è morto poco dopo.

A bordo del mezzo, insieme a lui, c’erano la madre e la zia, che hanno immediatamente dato l’allarme. I soccorsi non sono arrivati in tempo a causa del traffico paralizzato nella zona.

Una pattuglia della Polizia municipale capitolina ha scortato l’arrivo di un’ambulanza sul posto, ma i tentativi di rianimazione degli operatori sanitari con massaggio cardiaco e defibrillatore si sono rivelati inutili.

In questi giorni il traffico è particolarmente intenso sulla Cristoforo Colombo a causa degli allestimenti all’Eur del circuito per il Gran Premio di Formula E, in programma nel fine settimana.

Notizia in aggiornamento

