Scena da film post apocalittico a Lecce: il video in diretta del fenomeno dello “shelf cloud”

Shelf cloud video – Ricorda “The day after tomorrow” o altri film in cui l’umanità sta per scomparire. In realtà quello che vedete nel video è un fenomeno metereologico raro, ma non impossibile.

Gli esperti la chiamano “Shelf Cloud”, è un momento di incontro affascinante fra l’uomo e la potenza della natura. Ed è successo oggi a Lecce. La scena è stata ripresa da Fabrizio Carrozza. Questa tipologia di nube, comunemente detta a mensola, è solitamente associata ad una formazione temporalesca giovane e ne precede l’avanzata.

