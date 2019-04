Erica Piamonte chi è | Concorrente Grande Fratello 2019 | Vita privata | Fidanzato | Instagram

ERICA PIAMONTE CHI È – Il Grande Fratello è tornato anche quest’anno e, tra i concorrenti, spunta anche Erica Piamonte.

Cosa sappiamo di questa concorrente? Della sua vita privata?

Certo è che l’8 aprile 2019 è partita la sedicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso e, tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia, c’è lei, Erica.

Nata il 18 ottobre 1988 a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, la bella Erica ha 30 anni, si è diplomata presso il liceo scientifico e, prima di entrare nella casa del Grande Fratello, lavorava come commessa in un centro commerciale, ma non prima di aver provato la carriera da ragazza-immagine.

A differenza di tanti altri concorrenti, Erica Piamonte sembra essere davvero “una ragazza qualunque”. Della sua vita privata, al momento sappiamo che la bella Enrica è single e chissà, forse potrebbe trovare l’amore proprio davanti alle telecamere del GF.

Si definisce una persona sensibile, ma anche ribelle e spesso incompresa. Neanche la sua famiglia riesce a comprenderla fino in fondo ed è questo il motivo che l’ha spinta verso la sedicesima edizione del Grande Fratello. Il suo è un esperimento sociale che le permetterà di conoscersi per davvero e forse per la prima volta.

Erica è anche presente sui social, in particolare da Instagram traspare la sua passione per la musica e la danza, ma soprattutto per i tatuaggi. Enrica ne ha diversi sparsi per tutto il corpo, come il viso di una donna contornato da fiori sulla coscia.