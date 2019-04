Il 9 aprile 6,3 milioni di israeliani sono chiamati alle urne per eleggere i 120 membri della Knesset, il Parlamento israeliano, che a sua volta indicherà il nuovo primo ministro.

>>Elezioni in Israele: Netanyahu cerca il quinto mandato, incalzato dal generale Gantz

Le votazioni sono iniziate alle 7 (le 6 in Italia) e secondo i primi dati alle 10 l’affluenza è stata pari al 12,9 per cento, più bassa di 0,8 punti percentuali rispetto al 2015 quando a votare furono il 13,7 per cento dei cittadini aventi diritto.

I dati sono stati resi noti dal direttore del Comitato centrale elettorale Orly Adas.

Nel recarsi alle urne a Tel Aviv, l’ex generale Benny Gantz [chi è], principale sfidante del premier Benjamin Netanyahu [chi è], ha promesso “un nuovo corso” per gli israeliani.

“Sono felice di mettermi al servizio di Israele, sono felice di impegnarmi per il bene dei cittadini su un nuovo corso”, ha dichiarato ai giornalisti, invitando gli elettori a un voto “rispettoso e pacifico da parte di tutti”.

Benjamin Netanyahu, leader del Likud e premier uscente alla ricerca di un quinto mandato, si è rivolto agli elettori chiedendo loro di “fare la giusta scelta”.

“Dovete fare la scelta giusta, ma non posso dirvi quale. O forse posso ma non lo farò”, ha affermato il premier uscente dopo aver votato nel seggio allestito in una scuola a Gerusalemme, accompagnato dalla moglie Sara.

Secondo i sondaggi pre-voto, si prospetta un testa a testa tra il premier uscente e l’ex generale. Entrambi dovrebbero ottenere dai 20 ai 30 seggi a testa, non riuscendo quindi ad arrivare alla maggioranza necessaria per formare da soli un Governo: per poter eleggere il nuovo primo ministro, un partito dovrebbe avere almeno 61.

Il partito di Netanyahu, il Likud, potrebbe contare sul sostegno degli altri partiti di destra, mentre per Benny Gantz stringere alleanze si prospetta un’impresa più ardua: difficilmente la sinistra sosterrebbe l’ex militare.

Uno degli scenari possibili è che il partito di Gantz superi il Likud, chiedendo allo stesso partito di Netanyahu di stringere un’alleanza, mettendo da parte il suo attuale leader.