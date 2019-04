“Ho scambiato in culla almeno 5mila neonati per divertimento”: la confessione shock di un’infermiera

“Ho trovato Dio e sono rinata quindi non voglio più nascondere nulla: nei 12 anni in cui ho lavorato come infermiera al reparto Maternità dell’UTH ho scambiato nelle loro culle circa 5mila neonati”.

È la confessione shock di un’infermiera dello Zambia che, in punto di morte perché malata terminale, ha deciso di svelare un terribile segreto tenuto nascosto per anni. “Avendo un tumore allo stadio terminale mi resta poco da vivere, e voglio rendere conto dei miei peccati”, ha confessato la donna che ha prestato servizio presso il reparto maternità dell’University Teaching Hospital di Lusaka.

Secondo lo “Zambian Observer“, l’infermiera scambiava i neonati “per divertimento”. Ora Elizabeth Mwewa chiede perdono: “Ho peccato contro Dio, e spero che lui mi possa perdonare. E chiedo anche agli zambiani di perdonarmi per tutto il male che ho fatto a bambini innocenti.

Ho provocato il divorzio di alcune coppie che, sebbene fossero fedeli, hanno pensato a un tradimento dopo il test del DNA. Ho fatto allattare a molte madri figli non loro”. L’infermiera ha anche lanciato un appello a tutti i nati nell’ospedale in questione tra il 1983 e il 1995 e che non siano sicuri della propria somiglianza con i genitori.

“Quindi se tutti i vostri fratelli e sorelle hanno la pelle molto scura e voi ce l’avete più chiara, è probabile che vi abbia scambiato io, e mi dispiace molto per questo”, ha dichiarato la donna.

Nove infermiere incinte in contemporanea, è record nel reparto maternità dell’ospedale

Prato, lo sfogo del 14enne che ha avuto un figlio con la Oss-insegnante