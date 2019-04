Speciale Taranto – L'Ilva funesta

L'ILVA FUNESTA – LO SPECIALE TARANTO DE IL SALTO#IlvaFunesta è un insieme di lavori che il Salto realizzerà per seguire da vicino la questione Taranto, una città ancora oggi vittima dell' acciaieria ormai a pochi metri dal quartiere Tamburi, il più colpito dai suoi effetti nocivi.#TarantoDopo innumerevoli decreti speciali salva – Ilva da parte del governo centrale, 10 in 6 anni a partire dal 2010, la situazione della città pugliese rimane drammatica: il siderurgico più grande d'Europa continua a produrre inquinamento a partire dal 10 aprile 1965, fagocitando il sistema economico locale e determinando un aumento in termini percentuale di rischio tumore sin dalla tenera età.Correlazione tra inquinanti ed endometriosi, presenza di diossina nel latte materno raggiungendo percentuali del 1500% rispetto ai limiti previsti in mamme con età superiore ai 33 anni, aumento di mortalità generale per malattie neoplasiche, malattie respiratorie acute, malattie dell'apparato digerente, malattie ischemiche del cuore; sono alcuni degli effetti dell'acciaieria, in mano dal 1° novembre 2018 alla cordata Arcelor – Mittal.La comunità è priva di riferimenti istituzionali:Il Sindaco frena su possibili ordinanze di chiusura dello stabilimento, ma è stato obbligato a trasferire 700 bambini dalle due scuole presenti nel quartiere Tamburi soprattutto dopo i dati allarmanti sulle emissioni non convogliate e prodotte dallo stabilimento;Il Governo ha tradito le promesse elettorali, a partire dal MoVimento 5 Stelle che è partito dalla propaganda della chiusura dell'acciaieria al promettere l'installazione di tecnologie che dovrebbero tagliare le emissioni inquinanti del 20%.Il soggetto politico a #Taranto ottenne poco meno del 50% dei voti alle Elezioni del 2018.Le offerte universitarie scarseggiano, i ragazzi emigrano, con Taranto quinta città d'Italia con 3.643 under 30 partiti via dalla propria terra.Ma la città resiste e c'è chi si autorganizza assieme ad esperti e comitati cittadini per poter far sentire la propria voce e spiegare che Taranto deve essere salvata dal suo ecomostro. Taranto non è solo Ilva e morte.Taranto può rinascere.Immagine di copertina di Maria R. SumaGiustizia per TarantoTuttaMiaLaCittàTamburi combattentiTaranto lider – Pagina ufficialeCittadini e Lavoratori Liberi e PensantiNon Una Di Meno Taranto

