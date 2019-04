È uscito oggi, venerdì 5 aprile, il nuovo singolo di Levante, la cantautrice siciliana ex giudice del noto talent di Sky X Factor. L’artista appare nella copertina del singolo, intitolato Andrà tutto bene, come una guerrigliera che, molotov in mano, sta per lanciare una bomba più con l’obiettivo di provocare le coscienze (più che danni).

Nel brano, che anticipa il nuovo album prodotto da Warner Music Italia in uscita il prossimo autunno, la cantante affronta infatti una serie di delicati temi di attualità, come la questione dei migranti, prendendo spunto anche da terribili vicende, come quella che ha portato alla morte il giovane romano Stefano Cucchi.

“La canzone è come il notiziario di un presente spaventoso e apocalittico. Il titolo è enigmatico. Quella frase arriva verso la fine: è la presa di coscienza dopo l’elenco delle cose che mi angosciano e che ho buttato fuori e fermato sul foglio bianco. È l’ansia che mi sta regalando il presente”, ha raccontato Levante in un’intervista al Corriere, la stessa dove ha parlato della sua esperienza ad X Factor, giudicata da non ripetere per l’eccessiva e violenta competizione al banco dei giudici.

Ed è davvero un notiziario il brano di Levante, uno di quelli che però più che informare vuole spingere a pensare; in questo senso la canzone assume i contorni di un monito per chi si è addormentato. O meglio: vuole essere un “alert” per chi si è troppo abituato ad un linguaggio violento e privo di lungimiranza, solidarietà e umanità.

“So che con questa canzone mi ficcherò nei guai”, è la consapevolezza di Levante dopo che anche altri artisti come Emma Marrone, Fiorella Mannoia o i Negramaro, hanno subito attacchi dopo aver espresso delle opinioni personali su temi politici.

Oltre al tema dei migranti e il caso di Stefano Cucchi, l’artista originaria di Caltagirone tocca anche quello dei rifiuti che infestano i nostri mari, ed è pronta a cantare queste sue parole nel tour estivo di concerti che la attende.

Qui di seguito il testo del brano Andrà tutto bene:

Con che fiducia avanzo

un passo dopo l’altro

se la speranza è appesa a un filo

che sembra un cappio

e incappo in un sacchetto

nella tua indifferenza

in fondo a questa strada

hanno già perso la pazienza

i corsi di paura, ricorsi della storia

tenerci in una morsa senza memoria

senza memoria

Mi muovo in imbarazzo nel caldo di dicembre

si scioglie il mondo ma il tuo pollice non è verde

ti piace la natura ma non sai dare aiuti

ti va di fare un tuffo in mare ma poi ti rifiuti

tra i tuoi rifiuti, tutti i rifiuti

poi mi rifiuti, poi ci rifiuti tutti

Questo è il futuro che sognavi per te

credevi fosse più lontano eh?

ti senti fuori tempo limite contro ogni previsione

hai perso il desiderio della rivoluzione

Arrestano un ragazzo

lo uccidono per spaccio

l’involuzione che fa specie

trova consenso

la vita è un dono sacro, l’eutanasia un peccato

se muore in mezzo al mare è solo un immigrato

si paga pure l’aria, la gente non respira

mi chiedo ancora quanti sogni devo allo stato

in questo stato

Questo è il futuro che sognavi per te

credevi fosse più lontano eh?

ti senti fuori tempo limite contro ogni previsione

hai perso il desiderio della rivoluzione

Tempi deserti di coraggio

stavamo bene quando stavamo peggio

e frasi fatte per parlare

fare l’amore e non pensare

tienimi stretta in un abbraccio

non ho paura se ci andiamo insieme

e il domani mi ripete che andrà tutto bene

Questo è il futuro che sognavi per te

credevi fosse più lontano eh?

ti senti fuori tempo limite contro ogni previsione

hai perso il desiderio della rivoluzione