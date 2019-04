MasterChef 8 giunge al capolinea: questa sera va in onda la finalissima, chi vincerà?

MASTERCHEF 8 ANTICIPAZIONI FINALE – Il cooking show più amato d’Italia è giunto al capolinea. Erano partiti in venti e adesso sono soltanto in quattro a lottare per il titolo di ottavo MasterChef italiano. Quattro aspiranti chef con un amore smisurato per la cucina, ognuno con storie diverse alle spalle e con un unico obiettivo futuro: cucinare.

Valeria, Alessandro, Gilberto e Gloria: questi sono i quattro aspiranti cuochi di MasterChef 8 che si affronteranno per l’ultima volta nella cucina di Sky.

Il vincitore riceverà in premio 100.000 euro in gettoni d’oro e avrà la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini&Castoldi.

MasterChef 8 anticipazioni finale | Chi vince?

Sono rimasti in quattro, ma dovranno ugualmente affrontare le prove della cucina di MasterChef. Valeria, Gilberto, Alessandro e Gloria dovranno ancora una volta svolgere una Mystery Box.

L’ultimo Invention Test di quest’ottava edizione invece avrà come protagonista uno chef pluristellato: si tratta di Heinz Beck, chef da tre stelle Michelin da molti ribattezzato “l’ottavo Re di Roma” che non è nuovo alle cucine di MasterChef.

L’ultimo compito degli aspiranti chef sarà quello di realizzare un menù degustazione completo da servire ai quattro giudici.

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Joe Bastianich avranno il compito di valutare l’intero percorso di degustazione costituito da entrée, antipasto, primo, secondo e dessert.

I concorrenti ancora in gara dovranno realizzare un menù “parlante”, che dimostri il loro percorso all’interno della cucina del programma, che spieghi la loro evoluzione e che sappia comunicarlo ai giudici.

Una cosa è certa: non sarà una sfida facile, perché tutti e quattro i finalisti di MasterChef 8 hanno dimostrato di essere eccellenti cuochi. Gli anelli deboli del programma sono stati eliminati nel corso delle puntate e in finale sono arrivati quattro cuochi forti, vincitori di diverse prove durante quest’edizione.

Chi tra Valeria, Alessandro, Gloria e Gilberto vincerà il titolo di ottavo MasterChef italiano?

Non ci resta che aspettare questa sera 4 aprile e sintonizzarci su Sky 1 alle ore 21:15 per assistere alla finale.

