Vladimir Luxuria contro Irama. La ex deputata, in un Tweet sui social, ha difatti affermato: “‘Voglio fare a pugni con quel trans’ canta @IRAMAPLUME (Irama, ndr) nel brano Stanotte. In questo periodo ci mancava pure la canzone che incita alla violenza. Chiedo alle radio di non mandare in onda questo invito alla # transfobia. Da Irama non me lo sarei aspettato”.

Luxuria, dunque, non ha apprezzato affatto il singolo del cantante arrivato settimo a Sanremo 2019 (con La ragazza con il cuore di latta). Nel testo sopraccitato, quello di Stanotte, Irama canta: “Voglio chiudermi in un bar / Poi spogliarti sulla metro / Fare a pugni con quel trans / Risvegliarmi senza un euro”.

In un lungo scambio di messaggi con i suoi followers, la ex parlamentare ha poi sottolineato: “Imparate a condannare testi violenti e non a proteggere a prescindere i vostri idoli”. Per ora nessun commento da parte dell’artista.

