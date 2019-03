“Nessuno vuole far morire la manifestazione – ha precisato all’Ansa Cigolot – ma, come avevamo già annunciato, è arrivato il momento di ripensarla, perché da 15 anni ripete sempre lo stesso leitmotiv”. “Ne prendiamo atto – ha replicato Guido Nassimbeni, presidente dell’associazione vicino/lontano – ma anche per questa edizione 2019 a maggio cercheremo di offrire una grande proposta culturale con le risorse che abbiamo a disposizione”.

Una decisione “pesante”, ha osservato la presidente della giuria del premio e moglie del giornalista e scrittore, Angela Terzani.

Una scelta che la giunta leghista ha motivato mettendo in discussione la figura di Terzani.

“Terzani è diventato un santo secolare, un oggetto di culto, complimenti a chi è riuscito a imporlo associandolo a un’idea di alta qualità come persona, della quale io fortemente dubito anche perché ci sono autorevoli esponenti che sull’analisi storica di Terzani avrebbero mosso più di qualche critica”.E poi: “Il premio non promuove qualcosa di specifico e identificabile con la nostra realtà e funge in maniera marginale da traino per l’industria turistica”.