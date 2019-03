Bankitalia, Fabio Panetta è il nuovo direttore generale

Fabio Panetta è il nuovo direttore generale di Bankitalia, al posto di Salvatore Rossi, che lo scorso 19 marzo aveva scritto una lettera ai dipendenti non dando la sua disponibilità al rinnovo dell’incarico.

Il mandato di Rossi scadrà il prossimo 9 maggio e Panetta, attuale vicedirettore generale, prenderà il suo posto.

Panetta è tra i componenti del Consiglio di vigilanza del Meccanismo di vigilanza unico della Banca centrale europea.

I nuovi vicedirettori generali saranno Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, a partire dal prossimo 10 maggio.

Panetta si è laureato in Economia all’Università Luiss di Roma e ha un master alla London School of Economics in Science in Economics, e Ph.D. alla London Business School in Economics and Finance.

L’economista Panetta ha iniziato a lavorare per Banca d’Italia nel 1985. Il primo a notarlo fu Antonio Fazio, ex governatore della Banca d’Italia, che lo scelse come consigliere per i temi bancari.

Oltre a Fazio, ha lavorato a stretto contatto con altri governatori di Bankitalia: Carlo Azeglio Ciampi, Mario Draghi e Ignazio Visco.

Panetta ha seguito tutti i dossier più caldi sotto il profilo bancario ed ha anche fatto parte della vigilanza della Bce.