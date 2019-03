Il discorso di Alessandro Borghi per i David di Donatello è un messaggio politico

Alessandro Borghi, il discorso al David di Donatello è una dichiarazione politica?

“Ed è un premio che voglio dedicare agli esseri umani e all’importanza di essere considerati tali, a prescindere da tutto”. Queste le parole dell’attore nel momento del discorso per il David di Donatello vinto come miglior attore protagonista.

Con la statuetta in mano, Borghi ha fatto una dichiarazione che può essere interpretata come un messaggio politico nel senso che si inserisce nel dibattito pubblico in atto tra “umanità” e “brutalità”, un dibattito molto caldo in particolare sul tema dei migranti.

Alessandro Borghi è un artista impegnato sulle tematiche sociali, che spesso si esprime sull’attualità e a favore delle minoranze.

Non si può dire che quello della serata del David sia stato un attacco diretto alle politiche del ministro dell’Interno Matteo Salvini, ma di sicuro Borghi ha voluto fare un appello a “restare umani”, dimenticando la paura del diverso.