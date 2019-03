David di Donatello 2019 streaming e diretta tv: ecco dove vedere la 64esima cerimonia e il red carpet

DAVID DI DONATELLO 2019 STREAMING – Sale l’attesa per l’evento più importante nel panorama cinematografico italiano: la consegna dei David di Donatello. A condurre la serata, in scena agli Studios di Roma, il 27 marzo 2019 sarà Carlo Conti. Il presentatore Rai vedrà salire sul palco stelle del cinema italiano e non solo. Sono previste le partecipazioni di Tim Burton – che riceverà il Premio alla Carriera–David for Cinematic Excellence 2019 dalle mani di Roberto Benigni – e Alfonso Cuarón, che ritirerà il riconoscimento per il Miglior film straniero (Roma).

Oltre a essere decretati i vincitori di 25 categorie, saranno assegnati i David Speciali: da Dario Argento a Stefania Sandrelli, da Stefano Accorsi a Francesca Lo Schiavo, senza dimenticare Raoul Bova, Isabella Ferrari, Serena Rossi ed Enrico Brignano.

David di Donatello 2019 streaming | Dove vedere la cerimonia e il red carpet in TV

La 64esima cerimonia dei David di Donatello sarà possibile seguirla in più modalità e con diversi dispositivi. Uno di questi, ovviamente, è il televisore. A partire dalle ore 20:00, al canale Rai Movie, sarà trasmesso il red carpet che anticipa, come di consueto, la premiazione. Il tappeto rosso sarà condotto da Livio Beshir. Alle 21:25, invece, su Rai 1 partirà la cerimonia vera e propria.

David di Donatello 2019 streaming | Dove vedere la cerimonia e il red carpet in STREAMING

Discorso simile dovrebbe valere per chi ha voglia di vedere l’evento in streaming collegandosi da pc, tablet e smartphone. Su Ray Play dovrebbero essere disponibili sia il red carpet che la cerimonia.

David di Donatello 2019 streaming | Dove ascoltare la cerimonia e il red carpet in RADIO

Infine, per gli amanti della radio, è possibile sapere cosa succede ai David di Donatello 2019 sintonizzandosi sulle frequenze di Rai Radio 2. Dalle 21:00, sull’emittenza radiofonica, sarà trasmessa la cerimonia all’interno del programma Gli sbandati di Radio 2 (contemporaneamente a Rai 1).

