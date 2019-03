Ascolti tv domenica 24 marzo | Che Tempo Che Fa | Il silenzio dell’acqua | The Good Doctor 2 | Le Iene | Auditel di ieri sera

Ascolti tv domenica 24 marzo – Sono finiti i bei tempi di una volta per il caro Fazio. Nonostante la scorsa settimana la punta di diamante della domenica in casa Rai avesse raccolto 3.5 milioni di spettatori davanti allo schermo, per questa domenica 24 marzo i risultati sono leggermente migliorati: Che Tempo Che Fa può vantare infatti di un piccolo incremento pari a 3,7 milioni (più tendenti a 3.8 in realtà) con uno share pari al 15.3.

Al secondo posto, si piazza il degno rivale della Rai: Mediaset infatti ha guadagnato terreno in questa domenica di marzo con l’ultima puntata della fiction Il silenzio dell’acqua, che ha conquistato l’attenzione di 3 milioni di spettatori e uno share del 14.3%.

Su Rai 2,la serie televisiva The Good Doctor ha conquistato 2,2 milioni di spettatori, mentre Le Iene Show su Italia 1 ha coinvolto 1,8 milioni con uno share del 10.4%.

Ascolti tv giovedì 21 marzo – Una delle fiction più riuscite della stagione televisiva della Rai volge al termine e proprio quando va in onda l’ultima puntata, con un colpo di coda, raggiunge livelli altissimi di share. Nella serata di ieri, infatti, il programma più visto in assoluto è stato di gran lunga Che Dio ci aiuti 5.

La fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi ha catturato l’attenzione di 5.713.000 spettatori (25.5% di share), lasciando le briciole alla concorrenza. Canale 5, con il film Non si ruba a casa dei ladri, ha raggiunto 2.998.000 ascolti con il 13.1% di share.

Gli altri programmi sono andati un po’ peggio. Lo Speciale Le Iene sul caso David Rossi si è fermato a 1.514.000 persone (8.3% di share), mentre una Popolo Sovrano si conferma una delle più grandi delusioni del palinsesto Rai, con soli 475.000 ascolti.

Nella fascia Access prime time, continua il dominio de I Soliti Ignoti di Rai su Striscia La Notizia di Canale 5.

Ascolti tv mercoledì 20 marzo – Doveva essere la serata della conferma, invece è stata quella del crollo negli ascolti per Barbara D’Urso e il suo Live. Il nuovo programma del mercoledì sera di Canale 5, infatti, ha registrato un calo rispetto alla settimana precedente, quando in termini assoluti già non era stato un successo.

La seconda puntata del talk show Mediaset è stata vista infatti da 2.331.000 telespettatori con il 14%, numeri davvero bassi per un programma che, nelle intenzioni di Mediaset, doveva risollevare gli ascolti tv in una stagione fallimentare per il Biscione.

Basti pensare che Rai 1 con una replica (il film del 2015 Si accettano miracoli) ha raggiunto 3.295.000 ascolti e uno share del 14,4%. Sintomo di come la prima rete nazionale sia ormai fuori portata per tutte le avversarie.

Nella serata di ieri, da registrare anche gli ottimi ascolti di La porta rossa, su Rai 2, con 2.807.000 persone (12,4%) e di Chi l’ha visto, su Rai 3, con 2.130.000 ascolti e il 9,9% di share.

Nella fascia Access prime time, nuova vittoria di Rai 1 con I Soliti Ignoti, che è riuscito a tener dietro ancora una volta Striscia La Notizia.

Ascolti tv martedì 19 marzo – I dati degli ascolti televisivi di martedì 19 marzo confermano il trend delle ultime settimane per Mediaset: anche stavolta Canale 5 è stata doppiata nello share da Rai 1, che con la seconda puntata di Meraviglie – La penisola dei tesori con Alberto Angela ha conquistato 4.186.000 spettatori, pari al 19.4% di share, mentre la rete del Biscione con la messa in onda di Benvenuti al Nord si è invece fermata a 2.200.000 spettatori con il 10.9% di share.

Ascolti soddisfacenti per Rai 2 e Italia 1, che con una replica de Il Collegio e una nuova puntata de Le Iene hanno ottenuto rispettivamente 1.274.000 e 1.829.000 spettatori (con il 5.8% e il 10.9% di share).

Nella fascia Access prime time, invece, come sempre Striscia La Notizia su Canale 5 viene superata da I Soliti Ignoti su Rai 1.

Ascolti tv lunedì 18 marzo – I dati degli ascolti televisivi di lunedì 18 marzo hanno un unico, grande significato: il pubblico italiano inizia a stancarsi del trash, ma allo stesso tempo non apprezza un prodotto quando si allontana dai canoni del pop per spostarsi su un livello più alto.

I due programmi principali di ieri sera, Il Nome della Rosa e l’Isola dei Famosi, hanno entrambi registrato un brusco calo di ascolti. Se per il reality di Canale 5 non è una novità, in una stagione in cui l’Isola non ha brillato se non nella prima puntata per la curiosità del pubblico, stupisce che la serie tv di Rai 1, basata sul romanzo di Umberto Eco, abbia perso più di un milione di telespettatori in una sola settimana.

Alla fine sono state 3.894.000 le persone che hanno visto la fiction di Rai 1 ieri sera, per uno share del 16.7%, e 2.827.000 quelle sintonizzate su Canale 5, pari al 17.3% del totale. A beneficiarne tutti gli altri canali, a partire da Rai 2 con Made in Sud, visto da 2.030.000 utenti.

Nella fascia Access prime time, invece, per una volta si è assistito al sorpasso di Striscia La Notizia di Canale 5 su I Soliti Ignoti di Rai 1.

Ascolti tv domenica 17 marzo – Piove sul bagnato per Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa: anche ieri, domenica 17 marzo 2019, gli ascolti del talk di Rai 1 hanno registrato un brusco calo rispetto alla settimana precedente, quando già avevano avuto un brutto peggioramento. La puntata di ieri è stata vista infatti da 3.520.000 persone, con uno share del 13,8%.

Troppo poco, nonostante siano numeri sufficienti per vincere la serata degli ascolti, per un programma di punta come quello di Fazio, sempre più coinvolto in voci che lo vedono lontano dalla Rai e soprattutto dileggiato dal vicepremier leghista Matteo Salvini. Si allontanano sempre di più infatti i 5 milioni di telespettatori fissi di cui il conduttore godeva solo un mese fa. E i competitor si avvicinano.