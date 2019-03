Il weekend all’insegna della stabilità atmosferica e dal clima decisamente primaverile tra poche ore sarà solo un ricorso.

All’orizzonte si prepara infatti un netto rovesciamento di fronte con un gelido ribaltone pronto a colpire l’Italia.

Passato infatti il caldo fine settimana, l’alta pressione si spingerà troppo verso il Nord Europa attivando così un afflusso d’aria gelida proveniente direttamente dal Polo Nord.

Già da lunedì sera si avvertiranno i primi segnali di un cambiamento con qualche temporale sul Nord Est. È un ritorno al freddo che maturerà soprattutto fra martedì e mercoledì quando, gran parte del Paese tornerà sotto il dominio di un maltempo di stampo invernale.

Previsioni meteo lunedì 25 marzo

Nubi in aumento sono previste fin dal mattino sulle Alpi centro orientali con i primi fiocchi di neve oltre confine.

Nel pomeriggio l’impulso freddo scavalcherà le Alpi portando un peggioramento dapprima su Trentino, Veneto e Friuli poi in serata anche sull’Emilia Romagna. Attesi rovesci e locali temporali con nevicate in calo fino a 1000m.

Tra la sera e la notte piogge, rovesci e temporali raggiungeranno anche Toscana, Umbria e Marche, poi in parte anche Lazio e Abruzzo.

Sul resto della Penisola il tempo sarà ancora buono o discreto. Temperature in sensibile calo dalla sera al Nord e in nottata al Centro.

Previsioni meteo martedì 26 e mercoledì 27 marzo

Saranno soprattutto martedì e mercoledì, però, le due giornate di stampo “invernale”. La formazione di un vortice di bassa pressione sul Tirreno meridionale comporterà un peggioramento del tempo anche sulla Sicilia. Temperature in ulteriore calo.

La bassa pressione, nella giornata di mercoledì, colpirà ancora gran parte del Sud con piogge, temporali e neve in Appennino mentre sul resto della Penisola il tempo sarà in miglioramento. In giornata il tempo migliorerà rapidamente su Campania, Molise e Puglia e in serata anche altrove.